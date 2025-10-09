Com baixíssima adesão, PBH convoca moradores para vacinação contra HPV

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) reforça o chamado para que pessoas de 15 a 19 anos se vacinem contra o HPV. A orientação do Ministério da Saúde contempla adolescentes e jovens nessa faixa etária que ainda não tomaram a dose única do imunizante. Como parte da convocação, até dezembro deste ano haverá aplicações em todos os centros de saúde da capital e no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante.

Segundo o Executivo, até o momento apenas 398 doses foram aplicadas, número que equivale a cerca de 1% da cobertura vacinal. A estimativa é que aproximadamente 38 mil pessoas dentro do público-alvo ainda não tenham sido imunizadas em BH.

A vacina é fundamental para prevenir infecções pelos subtipos 6, 11, 16 e 18 do vírus HPV, principais causadores do câncer do colo do útero, além de tumores nos órgãos genitais femininos e masculinos e na cavidade oral.

Conforme um estudo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com apoio da Royal Society e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), tomar a vacina reduziu em 58% os casos de câncer do colo do útero e em 67% as lesões pré-cancerosas graves (NIC3). Os resultados foram baseados em dados do Sistema Único de Saúde (SUS), que consolidou registros entre 2019 e 2023, de mais de 60 milhões de mulheres a cada ano, com idade de 20 a 24 anos.

O que é necessário para se vacinar?

Para receber a dose, basta comparecer a um dos locais de vacinação com um documento de identificação com foto ou Certidão de Nascimento (preferencialmente), CPF e cartão de vacina. Menores de 16 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Os locais de vacinação podem ser conferidos on-line.

Quem pode se vacinar?