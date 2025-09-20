Vacinação contra HPV é intensificada

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) ampliou a vacinação contra o HPV para jovens de 15 a 19 anos que ainda não tenham recebido nenhuma dose do imunizante. A ação segue orientação do Ministério da Saúde e vai até dezembro.

Segundo o diretor de Promoção à Saúde e Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Paulo Roberto Lopes Corrêa, a recomendação da administração federal tenta alcançar o público dessa faixa etária que não teve acesso a nenhuma dose do imunizante. “A ampliação do público-alvo é uma oportunidade para resgatarmos adolescentes e jovens que por diferentes motivos não iniciaram o esquema vacinal. Nossa meta é garantir a maior cobertura possível, já que a vacina é fundamental para a prevenção de diversos tipos de câncer associados ao HPV”, afirma. Atualmente, o imunizante é aplicado em crianças e adolescentes de 9 a 14 anos.

A estimativa da PBH é de que cerca de 38 mil pessoas entre 15 e 19 anos ainda não tenham sido vacinadas na capital. Até o momento, foram aplicadas apenas 334 doses nesse grupo específico. Em Belo Horizonte, a cobertura vacinal contra o HPV é de 91,27% entre meninas e de 75,63% entre meninos. A meta definida pelo Ministério da Saúde é de 80%.

O diretor destaca que, a partir deste ano, a recomendação do Ministério da Saúde é que o esquema vacinal seja composto por dose única. A vacina contra a doença está disponível em todos os 153 centros de saúde e no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante. Outras informações podem ser verificadas no portal da PBH.

Corrêa lembra que o imunizante protege contra quatro subtipos do vírus HPV – 6, 11, 16 e 18 – e atua na prevenção de câncer de colo de útero, em mulheres, e de pênis, em homens. Também previne câncer de garganta e verrugas genitais.

“É uma vacina que protege contra esses tipos de câncer, que infelizmente, ainda são muito prevalentes. Mas é importante lembrar também as outras medidas de prevenção, como utilização de preservativo, a camisinha, que protege contra o HPV, mas também outras doenças sexualmente transmissíveis”, frisa.



Busca ativa

Para garantir que a população mantenha a vacinação em dia, o diretor ressalta que as equipes de saúde da família, junto com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), têm feito busca ativa, seja durante atendimento presencial nas unidades de saúde, ou durante a visita domiciliar. Eles orientam para a importância de manter o cartão de vacinação atualizado.

“Além disso, temos feito uma estratégia de vacinação nas escolas, principalmente, nas estaduais, que têm esse público adolescente e jovem, para também oportunizar a vacinação”, ressalta.

Para receber a dose, é necessário apresentar no local de aplicação, preferencialmente, documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF e cartão de vacina. Menores de 16 anos devem comparecer aos pontos de vacinação acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Segundo a PBH, a vacina contra o HPV também é indicada para outros grupos prioritários: homens e mulheres transplantados de órgãos sólidos ou de medula óssea, entre 9 e 45 anos; pacientes oncológicos em tratamento com quimioterapia ou radioterapia; pessoas com HIV/aids, de 9 a 45 anos; usuários da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), de 15 a 45 anos; vítimas de violência sexual e pessoas com papilomatose respiratória recorrente (PRR).



Ainda dá tempo de vacinar contra raiva

Tutores que não levaram o cão ou o gato para tomar a vacina contra a raiva durante o período da campanha ainda podem imunizar seus pets. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) segue ofertando a vacina antirrábica animal nos cinco Centros de Esterilização de Cães e Gatos e no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Os endereços e horários de funcionamento podem ser consultados em prefeitura.pbh.gov.br/saude/vacinacao-antirrabica-animal. Considerando todas as ações de imunização realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, foram aplicadas cerca de 237 mil doses, cerca de 184 mil em cães e 53 mil em gatos. A cobertura vacinal canina é de 52% e felina, de 40%. Em BH não há registro da raiva em humanos desde 1984. Devem receber a vacina cães e gatos a partir de 3 meses de idade, inclusive fêmeas gestantes. Os cães devem ser levados aos locais de vacinação com guia ou coleira e conduzidos por adultos. Já os gatos devem ser transportados em caixas específicas. Após a vacinação, a orientação é que os animais evitem esforços físicos e sejam mantidos em casa, preferencialmente em local sombreado e fresco, com água e alimentação disponíveis.