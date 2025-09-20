Educação público-privada? Estado prevê R$ 4,5 bi para PPPs em suas escolas

Com a promessa de salas de aula mais modernas, prédios reformados, quadras esportivas revitalizadas e escolas novas, o governo de Minas anuncia uma proposta de parceria público-privada (PPP) para 95 unidades estaduais de ensino da Região Metropolitana de Belo Horizonte e do Norte do estado. O modelo vem acompanhado de investimento bilionário e da justificativa de que diretores e professores terão, finalmente, mais tempo para dedicar ao aprendizado dos estudantes. Mas está longe de ficar a salvo de críticas e polêmicas.



A iniciativa, inspirada no modelo implementado por Belo Horizonte há mais de uma década, ainda será debatida em duas audiências públicas. A primeira em Belo Horizonte, marcada para quarta-feira (24/9), e a segunda em Montes Claros, dois dias depois.



“Estamos fazendo a primeira experiência do estado com foco nessas duas regiões, que são muito importantes. A metropolitana, que tem bastante demanda, e a região mais ao Norte, Jequitinhonha, que tem uma concentração e necessidade muito grande de investimento do estado”, disse o secretário estadual de Educação, Rossieli Soares, em entrevista exclusiva ao Estado de Minas.



Duas décadas e meia de contrato

O contrato da PPP terá duração de 25 anos, durante os quais a empresa vencedora ficará responsável por serviços de manutenção predial, limpeza, jardinagem, fornecimento de serviços como água, energia, gás e esgoto, além de tecnologia da informação, com internet em todos os ambientes e suporte técnico.



“Aquilo que a gente já faz muitas vezes com a iniciativa privada, como a manutenção da escola, a reforma, passa a fazer parte da parceria público-privada, e alguns serviços também, como a limpeza das instituições. O papel do professor, do diretor, não muda absolutamente nada, continua sendo contratado pelo estado”, acrescentou Rossiele, ex-ministro da Educação do governo Temer e principal articulador da reforma do Novo Ensino Médio.



O projeto prevê ainda a construção de três unidades, duas na Grande BH e uma no Norte de Minas, além da reforma de todas as 95 já selecionadas, conforme adiantou o secretário ao EM.



E quanto vai custar isso?

O investimento soma R$ 1,03 bilhão em obras de modernização e outros R$ 3,5 bilhões em operação de serviços, totalizando mais de R$ 4,5 bilhões. Para o edital de concessão, as escolas foram divididas em dois sublotes: 34 no Norte e 61 na Região Metropolitana de BH. A licitação poderá ocorrer por sublote ou em lote único.



Ao todo, segundo a Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG), cerca de 70 mil estudantes serão diretamente envolvidos no projeto, em 34 municípios. A lista inclui cidades como Belo Horizonte, Betim, Contagem, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Montes Claros e Januária, além de outros menores que sofrem com estruturas escolares precárias, como Itacarambi, Juvenília e Patis.



O modelo, que já havia sido adiantado no ano passado pelo então secretário de Educação Igor Alvarenga, à frente da pasta nos últimos três anos, em audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, segue a agenda de privatização na educação, já sinalizada pelo governador Romeu Zema (Novo) desde o início de seu mandato.



Foco pedagógico e diretor como 'fiscal'

O secretário de Educação, que assumiu a pasta em agosto, argumenta que a PPP busca aliviar a carga administrativa dos diretores e reforçar a infraestrutura das escolas sem mexer na parte pedagógica. “O diretor acaba gastando muito mais tempo com outras coisas que não a parte pedagógica. E a coisa mais importante que a gente tem é a aprendizagem, é garantir que o aluno esteja aprendendo dentro da escola. É essa a ideia do projeto, a parte pedagógica permanece como é hoje, sob gestão do Estado”, disse ao EM.



Na prática, caberá ao diretor escolar ser o elo direto com a empresa contratada para os serviços de manutenção. “Por exemplo, o banheiro precisa estar arrumado e funcionando 100% do tempo. Se quebrar alguma coisa, é a empresa que tem que corrigir. Se não fizer dentro do prazo previsto, o diretor aciona a secretaria. O diretor é o primeiro e o principal fiscal, junto ao próprio corpo de colaboradores da escola”, acrescentou.

-------------------------------------------------

Os números do projeto

R$ 3,5 Bilhões

em operações e serviços

R$ 1 Bilhão

em obra

95

escolas incluídas no modelo

34

municípios

-----------------------------------------------------------



O secretário Rossieli Soares também diz que a fiscalização será permanente, começando já nas reformas estruturais. “Se a empresa não fizer as obras, nem começa a receber. A fiscalização é desde o primeiro ato, a cada investimento, em cada escola”, afirmou.



Para o titular da Educação, trata-se de um processo “compartilhado”, no qual o diretor segue sendo a figura central, responsável por apontar falhas, cobrar ajustes e validar entregas. “É como um terceirizado que vai prestar serviço. Hoje nós temos muita descentralização de recursos com o caixa escolar. Qualquer empresa terceirizada, a própria escola faz a administração disso”, comenta.

Promessa de 'padrão mínimo de escola'

Cada uma das 95 escolas já foi vistoriada por engenheiros, segundo a Secretaria de Estado da Edução, para diagnóstico dos reparos e reformas necessárias. Há casos de prédios sem quadras, com telhados deteriorados ou instalações hidráulicas e elétricas comprometidas, disse o secretário Rossiele Soares ao EM.

A ideia é que, após a revitalização, todas alcancem um “padrão mínimo de escola”, mantido ao longo dos 25 anos de contrato. “É uma reforma geral. A escola tem que ficar absolutamente fechada no padrão e se manter assim. Se porventura acontecer alguma coisa daqui um ano, a empresa vai ter que fazer, porque senão ela não vai mais ter direito a contraprestação”, afirmou o secretário de Educação.



Comunidade vai poder opinar?

Com as audiências públicas, o governo pretende ouvir professores, pais, diretores e representantes da sociedade civil. As contribuições poderão ser feitas presencialmente ou enviadas por escrito em até 30 dias após os encontros. A versão final do edital será ajustada a partir das sugestões.



“Estamos em fase de escuta. Já tivemos reunião com diretores, vice-diretores, quase 7 mil pessoas, para discutir melhorias nesse programa. A comunidade pode propor mudanças, indicar serviços que devem ou não ser incluídos. Esse diálogo é importante nesta etapa, para que a gente possa terminar essa modelagem”, reforça Rossieli.



A proposta é conduzida pela Educação estadual em conjunto com a Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra-MG), a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Sind-UTE discorda de modelo e valores

Procurado pelo Estado de Minas, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG) fez duras críticas à proposta e avaliou como parte de um movimento mais amplo do governo Zema para transferir as responsabilidades centrais do Estado à iniciativa privada.



A entidade relembra tentativas anteriores, como o Projeto Somar e a militarização de escolas, e argumenta que, no caso das PPPs, a medida representa um risco ainda maior em razão do elevado volume de recursos previstos para o contrato.



O investimento de R$ 4,5 bilhões, anunciado pelo governo, segundo o Sind-UTE/MG, acontece em um cenário de desvalorização dos profissionais da educação no estado. O sindicato afirma que os professores mineiros têm hoje o pior salário do país, R$ 2.920,66, muito abaixo do Piso Salarial Nacional, fixado em R$ 4.867,77.



O debate do piso salarial

Em maio, o governo mineiro sancionou um reajuste salarial de 5,26% para os servidores da Educação, aplicado a todas as carreiras da rede básica, de diretores e secretários a professores, auxiliares e contratados temporários. A categoria, porém, reivindicava 6,27%, índice estabelecido em portaria do Ministério da Educação (MEC).



O Executivo estadual justifica a diferença alegando que o percentual federal se refere a jornadas de 40 horas semanais, enquanto em Minas a carga horária dos professores da educação básica é de 24 horas semanais.



“O governo Zema reitera ano após ano a negativa de pagar o piso salarial, comprometendo a qualidade da educação pública”, criticou a entidade, em nota enviada ao EM pelo coordenador do Departamento Jurídico do Sind-UTE/MG, Luiz Fernando Oliveira.



Além da baixa remuneração, o sindicato denuncia condições de trabalho cada vez mais precárias, jornadas exaustivas e alta rotatividade, fatores que, somados, levam a doenças profissionais e instabilidade no quadro de docentes.



Para o Sind-UTE/MG, a prioridade do Executivo estadual deveria ser investir na valorização dos trabalhadores e na qualificação profissional. A entidade sustenta que infraestrutura é importante, mas não pode ser encarada como solução isolada.



“O investimento em recursos humanos e na valorização dos (as) trabalhadores (as) é tão ou mais importante que os investimentos em construção civil, e essa ‘engenharia’ precisa ser equacionada”, enfatiza a entidade.



Tecnicismo inibe, sustenta entidade

Outro ponto de contestação é a consulta pública aberta para recolher sugestões e contribuições sobre a PPP. Na visão do sindicato, o processo tem aparência democrática, mas, na prática, restringe a participação popular.



O prazo de 30 dias, considerado curto para análise de documentos técnicos extensos, somado à exigência de que cada contribuição seja enviada em formulário eletrônico, com fundamentação jurídica ou técnica, acaba afastando professores, pais e cidadãos que não dominam essa linguagem. “Essas restrições, embora formais, limitam ainda mais a participação popular, em vez de estimular um debate amplo e plural”, avalia a entidade.









Cidades envolvidas

Grande BH e outras

Belo Horizonte

Barão de Cocais (Região Central)

Betim

Brumadinho

Caeté

Contagem

Esmeraldas

Ibirité

Igarapé

Juatuba

Lagoa Santa

Nova Lima

Pedro Leopoldo

Ribeirão das Neves

Rio Acima

Sabará

Santa Bárbara (Região Central)

Santa Luzia

Taquaraçu de Minas

Ubá (Zona da Mata)

Vespasiano

Região Norte

Bocaiúva

Brasilândia de Minas

Coração de Jesus

Francisco Sá

Itacarambi

Januária

Juvenília

Lontra

Mirabela

Montes Claros

Patís

São Francisco

São João do Paraíso