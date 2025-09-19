Estado de Minas fica em 1º na categoria fotojornalismo do Prêmio Sebrae
Veículo foi reconhecido na série de reportagens intitulada "Empreendedoras e salvadoras das veredas ameaçadas no sertão de Guimarães Rosa"
O Estado de Minas ficou em primeiro lugar na categoria fotojornalismo da etapa em Minas do 12º Prêmio Sebrae de Jornalismo em decorrência da série de reportagens intitulada “Empreendedoras e salvadoras das veredas ameaçadas no sertão de Guimarães Rosa”. Os vencedores foram anunciados na noite desta sexta-feira (19/9) na sede do Sebrae em Belo Horizonte.
“É uma grande satisfação e uma honra receber um reconhecimento por um trabalho jornalístico que colocou em evidência a dedicação de pessoas que protegem a natureza e dependem dela para sobreviver. Sobrevivência aliada à manutenção das espécies vegetativas, mantendo as veredas e a verdadeira sustentabilidade. É um trabalho muito importante, tendo em vista o contexto da COP30, que este ano acontecerá no Brasil”, avalia o repórter Luiz Ribeiro, que assina os textos e os trabalhos fotográficos das reportagens da série, ao lado dos jornalistas Alexandre Guzanshe e Solon Queiroz.
“O Estado de Minas tem o que a gente chama de 'know-how' em grandes reportagens. Fazemos um jornalismo em equipe de alto nível. O resultado é o reconhecimento público ao ganharmos prêmios importantes como este. Esse trabalho foi inesquecível para mim por levar o nome de Guimarães Rosa. Além disso, falamos do Cerrado, do Norte de Minas, que eu tenho uma paixão, um carinho muito grande”, completou Guzanshe.
Parte fundamental na vida dos empreendedores sustentáveis que vêm garantindo a preservação de veredas no cerrado mineiro, a cadeia produtiva do buriti tem um aspecto peculiar: 80% das pessoas das comunidades rurais envolvidas no processo são mulheres e jovens, revela uma das reportagens da série, que mergulhou em histórias nas cidades de Montes Claros, Brasília de Minas, Januária e Chapada Gaúcha.
