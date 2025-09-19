PRF apreende carga de maconha estimada em R$ 800 mil na BR-267, em Minas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase 800 kg de maconha na tarde desta sexta-feira (19/8), durante fiscalização na BR-267, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata. Conforme apurou a reportagem com a PRF, a carga é estimada em R$ 800 mil.

Os policiais realizavam ação de combate ao crime quando abordaram um caminhão na altura do km 130 da rodovia. Ao verificarem o compartimento de carga, os agentes localizaram a droga. O motorista, de 33 anos, foi preso e entregue à Polícia Federal na cidade.

Inicialmente, a PRF divulgou que a carga pesava aproximadamente duas toneladas, conforme apurado com o motorista do veículo. A pesagem na sede da Polícia Federal, em Juiz de Fora, apontou a quantidade de 799,4 kg, e a informação foi corrigida pela instituição policial.

O motorista disse que saiu do Paraná e iria encontrar com uma pessoa em Juiz de Fora para saber o destino final da droga. Ele declarou aos policiais que receberia 10 mil pelo transporte.

