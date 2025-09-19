Assine
overlay
Início Gerais
ZONA DA MATA

PRF apreende carga de maconha estimada em R$ 800 mil na BR-267, em Minas

Motorista disse que saiu do Paraná e iria encontrar com uma pessoa em Juiz de Fora para saber o destino final da droga

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
19/09/2025 22:14

compartilhe

Siga no
x
Pesagem na sede da Polícia Federal em Juiz de Fora apontou a quantidade de 799,4 kg de maconha
Pesagem na sede da Polícia Federal em Juiz de Fora apontou a quantidade de 799,4 kg de maconha crédito: PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase 800 kg de maconha na tarde desta sexta-feira (19/8), durante fiscalização na BR-267, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata. Conforme apurou a reportagem com a PRF, a carga é estimada em R$ 800 mil.

Os policiais realizavam ação de combate ao crime quando abordaram um caminhão na altura do km 130 da rodovia. Ao verificarem o compartimento de carga, os agentes localizaram a droga. O motorista, de 33 anos, foi preso e entregue à Polícia Federal na cidade.

Leia Mais

Inicialmente, a PRF divulgou que a carga pesava aproximadamente duas toneladas, conforme apurado com o motorista do veículo. A pesagem na sede da Polícia Federal, em Juiz de Fora, apontou a quantidade de 799,4 kg, e a informação foi corrigida pela instituição policial.

O motorista disse que saiu do Paraná e iria encontrar com uma pessoa em Juiz de Fora para saber o destino final da droga. Ele declarou aos policiais que receberia 10 mil pelo transporte.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

maconha minas-gerais prf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay