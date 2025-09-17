Polícia Civil desarticula laboratório de droga no Sul de Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Em ação realizada nesta quarta-feira (17/9), a Polícia Civil desarticulou um ponto de tráfico de drogas e apreendeu entorpecentes em uma residência de Extrema, no Sul de Minas. Um homem de 21 anos foi preso em flagrante.

Os policiais identificaram intensa movimentação de pessoas, incluindo um suspeito, de 18 anos, conhecido do tráfico de drogas, e iniciaram o monitoramento da residência.

No momento em que os policiais invadiram a casa, além do homem de 18 anos, outros dois estavam na porta do imóvel. Lá de dentro, emanava um forte odor de maconha.

Ao entrar na residência, os policiais encontraram diversas porções de maconha e um laboratório improvisado para produção de dry, um derivado da maconha com alto teor de THC.

Na tentativa de ocultar drogas, os três homens arremessaram vários objetos no telhado da casa, que foram apreendidos. O homem de 21 anos assumiu ser o proprietário da droga. Os três foram levados para a delegacia de Extrema.