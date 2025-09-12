PM apreende R$ 1,5 milhão em pasta base de cocaína em Ituiutaba

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Operação realizada na noite dessa quinta-feira (11/9) pela Polícia Militar na BR-356, em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, apreendeu carga de 30 tabletes de pasta base de cocaína, cada um com 1 quilo, avaliada em R$ 1,5 milhão. Um traficante de 32 anos foi preso.

Os policiais chegaram à apreensão e à prisão desse homem depois de receber uma denúncia anônima, informando que o suspeito estaria transportando grande quantidade de drogas para a cidade, além da rota utilizada por ele. A denúncia dava conta que o suspeito entraria em Ituiutaba através do ponto conhecido por Venda Amarela.

O traficante estava Ford Fiesta branco, onde estavam escondidos os 30 tabletes da droga. O suspeito tem várias passagens pela polícia e foi levado para a Delegacia de Polícia Civil em Ituiutaba.

