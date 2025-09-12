PM apreende R$ 1,5 milhão em pasta base de cocaína em Ituiutaba
Policiais chegaram ao traficante depois de receber uma denúncia anônima. Com ele foram apreendidos 30 tabletes da droga em um carro de passeio
Operação realizada na noite dessa quinta-feira (11/9) pela Polícia Militar na BR-356, em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, apreendeu carga de 30 tabletes de pasta base de cocaína, cada um com 1 quilo, avaliada em R$ 1,5 milhão. Um traficante de 32 anos foi preso.
Os policiais chegaram à apreensão e à prisão desse homem depois de receber uma denúncia anônima, informando que o suspeito estaria transportando grande quantidade de drogas para a cidade, além da rota utilizada por ele. A denúncia dava conta que o suspeito entraria em Ituiutaba através do ponto conhecido por Venda Amarela.
O traficante estava Ford Fiesta branco, onde estavam escondidos os 30 tabletes da droga. O suspeito tem várias passagens pela polícia e foi levado para a Delegacia de Polícia Civil em Ituiutaba.
