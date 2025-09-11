Assine
FLAGRANTE

MG: PRF encontra quase 300 kg de drogas transportadas em fundo falso

Droga seguia em um semirreboque que fazia a rota de Goiás à cidade de Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte

Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
11/09/2025 05:54 - atualizado em 11/09/2025 05:59

O material estava no fundo falso de um semi-reboque
O material estava no fundo falso de um semi-reboque crédito: Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 292 quilos de drogas na tarde dessa quarta-feira (10/9) em Uberaba (MG), no Triângulo Mineiro. A carga foi localizada em um fundo falso de um semi-reboque durante fiscalização na BR-262.

Segundo a PRF, o veículo, um conjunto formado por caminhão-trator Mercedes-Benz Actros e semi-reboque, foi abordado no quilômetro 813 da rodovia, no sentido Campo Florido/Uberaba. O motorista, de 48 anos, foi parado por volta das 12h30 e passou por uma vistoria minuciosa. 

Ao revistarem o veículo, os agentes encontraram o compartimento oculto onde estavam os entorpecentes. Conforme os registros, no fundo falso havia tabletes de cocaína, pasta-base de cocaína e maconha. A pesagem totalizou 53,6 kg de cocaína, 156,3 kg de pasta-base e 82,3 kg de maconha. 

O motorista disse aos policiais que havia iniciado a viagem em Morrinhos (GO) e que seguiria para Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele não informou onde havia carregado o entorpecente, a quem pertencia a carga ou quanto receberia pelo transporte.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. O homem foi levado ileso para a Delegacia de Polícia Civil de Uberaba, juntamente das drogas localizadas. O veículo foi apreendido e removido para um pátio credenciado.

