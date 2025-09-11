MG: PRF encontra quase 300 kg de drogas transportadas em fundo falso

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 292 quilos de drogas na tarde dessa quarta-feira (10/9) em Uberaba (MG), no Triângulo Mineiro. A carga foi localizada em um fundo falso de um semi-reboque durante fiscalização na BR-262.

Segundo a PRF, o veículo, um conjunto formado por caminhão-trator Mercedes-Benz Actros e semi-reboque, foi abordado no quilômetro 813 da rodovia, no sentido Campo Florido/Uberaba. O motorista, de 48 anos, foi parado por volta das 12h30 e passou por uma vistoria minuciosa.

Ao revistarem o veículo, os agentes encontraram o compartimento oculto onde estavam os entorpecentes. Conforme os registros, no fundo falso havia tabletes de cocaína, pasta-base de cocaína e maconha. A pesagem totalizou 53,6 kg de cocaína, 156,3 kg de pasta-base e 82,3 kg de maconha.

O motorista disse aos policiais que havia iniciado a viagem em Morrinhos (GO) e que seguiria para Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele não informou onde havia carregado o entorpecente, a quem pertencia a carga ou quanto receberia pelo transporte.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. O homem foi levado ileso para a Delegacia de Polícia Civil de Uberaba, juntamente das drogas localizadas. O veículo foi apreendido e removido para um pátio credenciado.