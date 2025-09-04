Assine
overlay
Início Gerais
TRÁFICO INTERESTADUAL

PRF intercepta carga de ‘haxixe premium’ na BR-262 com destino a BH

Motorista foi preso depois de ser flagrado transportando a droga na rodovia. Abordagem aconteceu nesta tarde, na altura de Juatuba, na Grande BH

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
04/09/2025 21:41

compartilhe

Siga no
x
Motorista foi preso e a ocorrência encaminhada à Polícia Civil de Betim
Motorista foi preso transportando a carga de entorpecente e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Betim crédito: PRF/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde desta quinta-feira (4/9) 23 quilos da droga ‘Ice Nug’, também conhecida como haxixe premium, durante uma fiscalização de rotina na BR-262, na altura Juatuba (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Os policiais abordaram um homem em um veículo VW Parati na altura do KM 370 da rodovia e estranharam o nervosismo dele, que, a princípio, “não soube dizer seu destino”, informou a PRF em comunicado.

Leia Mais

Perguntado se transportava algo ilícito, o condutor alegou que havia drogas embaixo do banco traseiro. Além do entorpecente, um revólver calibre .38 foi encontrado e apreendido.

Segundo a PRF, o motorista acabou confessando que pegou a droga em Paranhos (MS) e faria a entrega em Belo Horizonte. Ele foi preso e ocorrência encaminhada à Polícia Civil de Betim.

Ice Nug

Ice Nug é um tipo de droga em que a cannabis passa por um processo específico envolvendo o uso de gelo e água para separar as resinas — que são os componentes mais concentrados e potentes da planta — da parte vegetal. O processo de extração é relativamente simples, mas exige equipamentos específicos para garantir que a resina seja separada de forma eficaz.

"Os efeitos do Ice Nug são devastadores para o corpo e a mente. No nível físico, o consumo pode resultar em uma série de problemas de saúde, incluindo danos ao coração, fígado, rins e pulmões. A substância também pode prejudicar o sistema nervoso central, provocando distúrbios no funcionamento do cérebro", explica a PRF. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

belo-horizonte grande-bh haxixe prf trafico-interestadual

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay