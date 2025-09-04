PRF intercepta carga de ‘haxixe premium’ na BR-262 com destino a BH

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde desta quinta-feira (4/9) 23 quilos da droga ‘Ice Nug’, também conhecida como haxixe premium, durante uma fiscalização de rotina na BR-262, na altura Juatuba (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Os policiais abordaram um homem em um veículo VW Parati na altura do KM 370 da rodovia e estranharam o nervosismo dele, que, a princípio, “não soube dizer seu destino”, informou a PRF em comunicado.

Perguntado se transportava algo ilícito, o condutor alegou que havia drogas embaixo do banco traseiro. Além do entorpecente, um revólver calibre .38 foi encontrado e apreendido.

Segundo a PRF, o motorista acabou confessando que pegou a droga em Paranhos (MS) e faria a entrega em Belo Horizonte. Ele foi preso e ocorrência encaminhada à Polícia Civil de Betim.

Ice Nug

Ice Nug é um tipo de droga em que a cannabis passa por um processo específico envolvendo o uso de gelo e água para separar as resinas — que são os componentes mais concentrados e potentes da planta — da parte vegetal. O processo de extração é relativamente simples, mas exige equipamentos específicos para garantir que a resina seja separada de forma eficaz.

"Os efeitos do Ice Nug são devastadores para o corpo e a mente. No nível físico, o consumo pode resultar em uma série de problemas de saúde, incluindo danos ao coração, fígado, rins e pulmões. A substância também pode prejudicar o sistema nervoso central, provocando distúrbios no funcionamento do cérebro", explica a PRF.

