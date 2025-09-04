Grande BH: suspeito de matar companheira e forjar o crime é preso

Um homem, de 42 anos, foi preso nessa quarta-feira (3/9), suspeito suspeito de feminicídio contra a companheira, de 35. O crime aconteceu em 28 de agosto, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o suspeito tentou forjar o crime, e fugiu logo após os fatos.

Conforme a delegada regional de Ibirité, Ana Paula Gontijo, no dia 27 de agosto, por volta das 23h, o suspeito chegou a residência onde vivia com a mulher, há sete anos, e o filho. Assim que entrou na casa, começou a discutir com a vítima. Os vizinhos chegaram a intervir e retiraram a criança do local. Em seguida, houve um momento de silêncio e os moradores pensaram que a briga havia acabado. No entanto, nesse momento, o suspeito furtou o carro da companheira e fugiu do local.

O Samu e a Polícia Civil (PC) foram acionados e, ao chegaram ao local, encontraram a residência completamente limpa e a vítima, no quarto, aparentando morte natural ou possível suicídio. As hipóteses foram descartadas após os trabalhos periciais darem conta que o suspeito não só limpou o local, como tentou manipular a situação do crime de feminicídio.

As investigações apontaram que o homem atingiu a vítima diversas vezes com um pedaço de pau ou ferro. Foi constatado que ela tinha lesões externas, e traumatismo crânioencefálico, que a levou a morte. De acordo com a corporação, foram detectados vestígios de sangue na sala, cozinha e banheiro.

"Ele limpou todo o local, e no banheiro, especialmente no box, havia muito vestígio de sangue, o que indica que ele também lavou o corpo da vítima, e depois a deixou no quarto", afirmou a delegada. No local também foi encontrado um objeto semelhante a veneno de rato, usado na tentativa de forjar o assassinato.

Segundo as investigações, o casal estava junto há sete anos e tinha histórico extenso de brigas e discussões. Também foi confirmado que o suspeito tem passagens por tentativa de feminicídio de um relacionamento anterior, e tinha problemas com álcool e uso de drogas.

O homem foi encontrado pela Polícia Civil na casa de familiares, em Juatuba, na Região Central do estado. O suspeito foi preso preventivamente, encaminhado ao Ceresp de Betim e responde pelos crimes de fraude processual, feminicídio e furto.

O que é feminicídio?

Feminicídio é o nome dado ao assassinato de mulheres por causa do gênero. Ou seja, elas são mortas por serem do sexo feminino. O Brasil é um dos países em que mais se matam mulheres, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

A tipificação do crime de feminicídio é recente no Brasil. A Lei do Feminicídio (Lei 13.104) entrou em vigor em 9 de março de 2015.

Entretanto, o feminicídio é o nível mais alto da violência doméstica. É um crime de ódio, o desfecho trágico de um relacionamento abusivo.

Como denunciar violência contra mulheres?