Grande BH: Polícia Rodoviária Federal recupera caminhonete roubada há 1 mês

Uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton, que havia sido roubada há cerca de um mês, foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nessa terça feira (2/9). Os agentes localizaram o veículo durante uma fiscalização de trânsito no Km 349 da rodovia BR-262, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Os policiais verificaram elementos de identificação veicular danificados e com sinais de adulteração. A suspeita desencadeou uma análise mais minuciosa, que comprovou que a caminhonete tinha placas clonadas. O registro de roubo foi feito no dia 2 de agosto em Belo Horizonte.

O condutor disse aos policiais que viu um anúncio do veículo em uma plataforma de vendas em rede social e o adquiriu por R$ 14 mil. Ele foi encaminhado ao Departamento da Polícia Rodoviária Federal em Betim. Já a picape foi levada para um pátio de apreensões credenciado.

