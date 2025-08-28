Prefeitura abre licitação para erguer alças e trincheira no Anel Rodoviário

A Prefeitura de Belo Horizonte abriu licitação para a realização de obras na interseção da Avenida Presidente Juscelino Kubitschek (Via Expressa) com o Anel Rodoviário. O edital foi publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial do Município (DOM). O projeto prevê a construção de uma trincheira e de alças de ligação no local.

As intervenções também incluem demolições e remoções de pavimento, meio-fio, cercas e placas; terraplanagem; fundações e estrutura em concreto armado; gradil; passeios; drenagem; pavimentação; plantio de grama; guarda-corpo e corrimão; e sinalização horizontal, vertical, indicativa e semafórica. As obras serão supervisionadas pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap).

O valor máximo disponibilizado para as obras será de R$ 38.595.357,98. Os recursos serão cedidos pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), que, por sua vez, os recebeu do governo federal. Em reuniões com o ministro dos Transportes, Renan Filho, o então prefeito Fuad Noman (PSD) negociou um total de R$ 62 milhões pelo Programa de Aceleração do Crescimento 3 (PAC-3), do governo federal.

Inicialmente, os recursos seriam disponibilizados pela Arena Vencer Complexo Esportivo Multiuso SPE Ltda., responsável pela Arena MRV, como medida compensatória pelos impactos da construção do estádio do Clube Atlético Mineiro. Porém, após o governo federal assumir a responsabilidade pelas verbas, a empresa se limitou a doar o projeto executivo da obra, que, de acordo com publicação no DOM do dia 14/8, tem valor de referência de R$ 1.157.860,73.

O prazo estipulado para a execução dos trabalhos é de 540 dias, contados da data de emissão da ordem de serviço. As empresas interessadas em participar da licitação têm até às 13h59 do próximo dia 15 de setembro para enviar propostas.

