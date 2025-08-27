Assine
22 NOVOS RADARES

Novos radares em BH: veja a lista completa e evite multas

Ao todo, 22 novos equipamentos vão registrar avanço de sinal vermelho e conversões proibidas em pontos estratégicos de Belo Horizonte; saiba os detalhes

Quéren Hapuque*
Quéren Hapuque*
Repórter
27/08/2025 12:25 - atualizado em 27/08/2025 12:27

Novos radares serão instalados e outros substituídos em BH
A medida tem como objetivo reforçar o controle de infrações como avanço de sinal vermelho e conversões proibidas crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Belo Horizonte tem 22 novos radares eletrônicos operando em importantes avenidas, como Amazonas, Contorno, Cristiano Machado e Vilarinho, e que irão multar. Além de registrar avanço de sinal vermelho, alguns equipamentos vão flagrar conversões em locais proibidos.

 

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMUR), dez pontos recebem radares inéditos e outros 12 substituem equipamentos antigos, cujos contratos já estavam encerrados. A escolha dos locais considerou trechos críticos para acidentes e áreas estratégicas para a circulação de ônibus.

 

A medida tem como objetivo reforçar a segurança de motoristas, pedestres, ciclistas e motociclistas, além de garantir melhores condições para o transporte público. A ativação ocorre após a instalação das faixas de aviso e vistoria final das autoridades de trânsito. 

Os equipamentos fazem parte do contrato da PBH com o Consórcio Trânsito Seguro, responsável pela instalação e operação. Foram autorizados quatro modelos: dois da marca Brascontrol, um exclusivo para avanço de semáforo (BRI7000) e outro conjugado com detector de conversão proibida, e dois da marca Consilux, do tipo CSC-II, com funções semelhantes. 

Onde os radares vão operar?

Fiscalização de avanço de semáforo

  • Av. Amazonas x Av. do Contorno (Centro/Bairro)

  • Av. Amazonas x Av. do Contorno (Bairro/Centro)

  • Av. do Contorno x Av. Amazonas (Barro Preto/Savassi)

  • Av. do Contorno x Av. Amazonas (Savassi/Barro Preto)

  • Av. Amazonas x Av. Francisco Sá (Bairro/Centro)

  • Av. Amazonas x Rua Olinda (Bairro/Centro)

  • Rua Olinda x Av. Amazonas (Bairro/Centro)

  • Av. Vilarinho x Av. Baleares (Venda Nova/Mantiqueira)

  • Av. Vilarinho x Av. Elias Antônio Issa (Letícia/Venda Nova)

  • Av. Altamiro Avelino Soares x Av. Heráclito Mourão de Miranda (Castelo/Santa Terezinha)

  • Av. Ayres da Mata Machado x Av. Heráclito Mourão de Miranda (Serrano/Castelo)

  • Rua Capitão Nelson Albuquerque x Rua Padre Pedro Pinto (Minascaixa/Venda Nova)

  • Rua Padre Pedro Pinto x Rua Santa Cruz (Candelária/Venda Nova)

  • Rua Padre Pedro Pinto x Av. Elias Antônio Issa (Venda Nova/Letícia)

  • Av. Cristiano Machado x Av. Vilarinho (Bairro/Centro)

  • Av. Vilarinho x Av. Cristiano Machado (Venda Nova/Centro)

Fiscalização de avanço de semáforo com conversão proibida

  • Av. Heráclito Mourão de Miranda x Av. Altamiro Avelino Soares (Castelo/Bandeirantes)

  • Av. Heráclito Mourão de Miranda x Av. Ayres da Mata Machado (Bandeirantes/Serrano)

overflay