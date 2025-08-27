Novos radares em BH: veja a lista completa e evite multas
Ao todo, 22 novos equipamentos vão registrar avanço de sinal vermelho e conversões proibidas em pontos estratégicos de Belo Horizonte; saiba os detalhes
Belo Horizonte tem 22 novos radares eletrônicos operando em importantes avenidas, como Amazonas, Contorno, Cristiano Machado e Vilarinho, e que irão multar. Além de registrar avanço de sinal vermelho, alguns equipamentos vão flagrar conversões em locais proibidos.
Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMUR), dez pontos recebem radares inéditos e outros 12 substituem equipamentos antigos, cujos contratos já estavam encerrados. A escolha dos locais considerou trechos críticos para acidentes e áreas estratégicas para a circulação de ônibus.
A medida tem como objetivo reforçar a segurança de motoristas, pedestres, ciclistas e motociclistas, além de garantir melhores condições para o transporte público. A ativação ocorre após a instalação das faixas de aviso e vistoria final das autoridades de trânsito.
Os equipamentos fazem parte do contrato da PBH com o Consórcio Trânsito Seguro, responsável pela instalação e operação. Foram autorizados quatro modelos: dois da marca Brascontrol, um exclusivo para avanço de semáforo (BRI7000) e outro conjugado com detector de conversão proibida, e dois da marca Consilux, do tipo CSC-II, com funções semelhantes.
Onde os radares vão operar?
Fiscalização de avanço de semáforo
Av. Amazonas x Av. do Contorno (Centro/Bairro)
Av. Amazonas x Av. do Contorno (Bairro/Centro)
Av. do Contorno x Av. Amazonas (Barro Preto/Savassi)
Av. do Contorno x Av. Amazonas (Savassi/Barro Preto)
Av. Amazonas x Av. Francisco Sá (Bairro/Centro)
Av. Amazonas x Rua Olinda (Bairro/Centro)
Rua Olinda x Av. Amazonas (Bairro/Centro)
Av. Vilarinho x Av. Baleares (Venda Nova/Mantiqueira)
Av. Vilarinho x Av. Elias Antônio Issa (Letícia/Venda Nova)
Av. Altamiro Avelino Soares x Av. Heráclito Mourão de Miranda (Castelo/Santa Terezinha)
Av. Ayres da Mata Machado x Av. Heráclito Mourão de Miranda (Serrano/Castelo)
Rua Capitão Nelson Albuquerque x Rua Padre Pedro Pinto (Minascaixa/Venda Nova)
Rua Padre Pedro Pinto x Rua Santa Cruz (Candelária/Venda Nova)
Rua Padre Pedro Pinto x Av. Elias Antônio Issa (Venda Nova/Letícia)
Av. Cristiano Machado x Av. Vilarinho (Bairro/Centro)
Av. Vilarinho x Av. Cristiano Machado (Venda Nova/Centro)
Fiscalização de avanço de semáforo com conversão proibida
Av. Amazonas x Av. do Contorno (Bairro/Centro)
Av. do Contorno x Av. Amazonas (Barro Preto/Savassi)
Av. Amazonas x Av. Francisco Sá (Centro/Bairro)
Av. Heráclito Mourão de Miranda x Av. Altamiro Avelino Soares (Castelo/Bandeirantes)
Av. Heráclito Mourão de Miranda x Av. Ayres da Mata Machado (Bandeirantes/Serrano)
-
Rua Padre Pedro Pinto x Rua Capitão Nelson Albuquerque