Novos radares em BH: veja a lista completa e evite multas

Belo Horizonte tem 22 novos radares eletrônicos operando em importantes avenidas, como Amazonas, Contorno, Cristiano Machado e Vilarinho, e que irão multar. Além de registrar avanço de sinal vermelho, alguns equipamentos vão flagrar conversões em locais proibidos.

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMUR), dez pontos recebem radares inéditos e outros 12 substituem equipamentos antigos, cujos contratos já estavam encerrados. A escolha dos locais considerou trechos críticos para acidentes e áreas estratégicas para a circulação de ônibus.

A medida tem como objetivo reforçar a segurança de motoristas, pedestres, ciclistas e motociclistas, além de garantir melhores condições para o transporte público. A ativação ocorre após a instalação das faixas de aviso e vistoria final das autoridades de trânsito.

Os equipamentos fazem parte do contrato da PBH com o Consórcio Trânsito Seguro, responsável pela instalação e operação. Foram autorizados quatro modelos: dois da marca Brascontrol, um exclusivo para avanço de semáforo (BRI7000) e outro conjugado com detector de conversão proibida, e dois da marca Consilux, do tipo CSC-II, com funções semelhantes.

Onde os radares vão operar?



Fiscalização de avanço de semáforo

Av. Amazonas x Av. do Contorno (Centro/Bairro)

Av. Amazonas x Av. do Contorno (Bairro/Centro)

Av. do Contorno x Av. Amazonas (Barro Preto/Savassi)

Av. do Contorno x Av. Amazonas (Savassi/Barro Preto)

Av. Amazonas x Av. Francisco Sá (Bairro/Centro)

Av. Amazonas x Rua Olinda (Bairro/Centro)

Rua Olinda x Av. Amazonas (Bairro/Centro)

Av. Vilarinho x Av. Baleares (Venda Nova/Mantiqueira)

Av. Vilarinho x Av. Elias Antônio Issa (Letícia/Venda Nova)

Av. Altamiro Avelino Soares x Av. Heráclito Mourão de Miranda (Castelo/Santa Terezinha)

Av. Ayres da Mata Machado x Av. Heráclito Mourão de Miranda (Serrano/Castelo)

Rua Capitão Nelson Albuquerque x Rua Padre Pedro Pinto (Minascaixa/Venda Nova)

Rua Padre Pedro Pinto x Rua Santa Cruz (Candelária/Venda Nova)

Rua Padre Pedro Pinto x Av. Elias Antônio Issa (Venda Nova/Letícia)

Av. Cristiano Machado x Av. Vilarinho (Bairro/Centro)

Av. Vilarinho x Av. Cristiano Machado (Venda Nova/Centro)

Fiscalização de avanço de semáforo com conversão proibida