A Prefeitura de Belo Horizonte divulgou nesta quinta-feira (16/01), via Diário Oficial do Município, que a capital mineira contará com mais 16 radares em 11 endereços (confira a lista abaixo). Os equipamentos irão fiscalizar avanço de sinal, conversão proibida e invasão a faixa exclusiva para ônibus.





Segundo a Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob) e BHTrans, serão utilizados modelos BRI 7000 da marca BRASCONTROL - para as autuações de avanço de semáforo, conversão proibida e invasão de faixa exclusiva -, ITSCAMPRO-NM1, da marca PUMATRONIX e SPEED CONTROL II, da marca CONSILUX, - para avanço de semáforo e conversão proibida.





Novos endereços de radares com registro de avanço de sinal:





Av. Afonso Pena, esquina Rua dos Timbiras - sentido Centro / Mangabeiras (4 Faixas)

Av. Afonso Pena, esquina Rua Pernambuco - sentido Mangabeiras / Centro (4 faixas)

Av. Amazonas, esquina Rua Padre Belchior - sentido Praça Raul Soares / Praça Rui Barbosa (2 faixas)

Av. José Cândido da Silveira, esquina Rua Lauro Gomes Vidal - sentido Cidade Nova / Goiânia (2 faixas)

Av. José Cândido da Silveira, esquina Rua Lauro Gomes Vidal - sentido Goiânia / Cidade Nova (2 faixas)

Rua Lauro Gomes Vidal, esquina Av. José Cândido da Silveira - sentido Santa Inês / Dom Joaquim (3 faixas)

Rua Quatro mil novecentos e sessenta e quatro, esquina Av. José Cândido da Silveira - sentido Santa Inês / Dom Joaquim (3 faixas)

Av. Santa Terezinha, esquina Av. Heráclito Mourão de Miranda - sentido Paquetá / Santa Terezinha (2 faixas)

Av. Santa Terezinha, esquina Av. Heráclito Mourão de Miranda - Santa Terezinha / Paquetá (2 faixas)

Av. Amazonas, esquina Av. Paraná - sentido Praça Rui Barbosa / Praça Raul Soares (2 faixas)





Novos endereços de radares com detector de avanço de semáforo conjugado com detector de conversão proibida:





Av. Amazonas, esquina Av. Paraná - sentido Praça Rui Barbosa / Praça Raul Soares (1 faixa)

Av. Amazonas, esquina Rua Padre Belchior - sentido Praça Raul Soares / Praça Rui Barbosa (1 faixa)

Av. José Cândido da Silveira, esquina Rua Lauro Gomes Vidal - sentido Cidade Nova / Goiânia (1 faixa)

Av. Heráclito Mourão de Miranda, esquina Av. Santa Terezinha - sentido Bandeirantes / Serrano (2 faixas)

Av. Heráclito Mourão de Miranda, esquina Av. Santa Terezinha - sentido Castelo / Bandeirantes (2 faixas)



Novos endereços de radares com detector de avanço de semáforo conjugado com detector de invasão de faixa exclusiva para ônibus: