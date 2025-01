Um carro pegou fogo no Centro de BH, na noite desta quarta-feira (15/01), na Rua Goitacazes, esquina com a Rua São Paulo.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, o proprietário do veículo tentou apagar o incêndio com extintores, mas não conseguiu.

Uma equipe dos bombeiros esteve no local e conseguiu combater as chamas rapidamente. Segundo a corporação, não houve vítimas e o veículo ficou parcialmente danificado. Não há informações sobre o que teria causado as chamas.