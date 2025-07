MG: radares flagram mil infrações por dia em trecho da BR-040

Desde o dia 18 de julho, oito radares distribuídos ao longo de um trecho de 232 quilômetros da BR-040, entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, estão multando motoristas que excedem os limites de velocidade. De acordo com a concessionária EPR Via Mineira, responsável pelo trajeto, os equipamentos têm flagrado, em média, mil infrações por dia.

O número é alto, mas já foi bem maior: quando os radares ainda operavam fase de testes, em 6 e 7 de julho, a média de infrações registradas diariamente chegou a cerca de 3.500. Ou seja, de lá para cá, os flagrantes diminuíram em cerca de 66%. Naquele período, os motoristas infratores não receberam multas.

Os equipamentos atualmente em funcionamento estão posicionados nos municípios de Nova Lima, na Grande BH, e Itabirito, na Região Central; Congonhas, também na Central, e Barbacena, no Campo das Vertentes; e Santos Dumont, na Zona da Mata. Desses, o campeão na emissão de multas é o radar instalado em Congonhas, segundo a EPR Via Mineira, embora a concessionária não tenha informado o total de infrações registrado no local.

A velocidade permitida varia nos diferentes pontos: 60 km/h, 80 km/h e 100 km/h. A EPR Via Mineira informa que todos os radares estão sinalizados e que, nos trechos onde há redução no limite legal, placas foram posicionadas pelo menos 200 metros antes dos equipamentos.



De acordo com a concessionária, os pontos de instalação dos radares, considerados os mais críticos, seguem critérios técnicos, como os registros de acidentes e as próprias características da rodovia. Trechos com muitas curvas, aclives ou declives, ou então que atravessam perímetros urbanos, tendem a ser considerados mais suscetíveis a colisões ou a atropelamentos, por exemplo. A escolha dos locais envolve também a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

No momento, a empresa diz não ter planos de aumentar a quantidade de radares instalados no trecho. Porém, até o fim do ano, deverá substituir os equipamentos mais antigos, que monitoram a velocidade dos veículos por meio de sensores posicionados no piso, por outros com maior nível de tecnologia, que emitem ondas eletromagnéticas.

Como funciona a operação?

De acordo com o contrato de concessão assinado com o Governo Federal, a EPR Via Mineira é responsável pela instalação, pela operação e pela manutenção dos radares. Porém, as emissões das multas ficam a cargo da PRF. O dinheiro arrecadado vai para os cofres públicos.

Fiscalização para reduzir acidentes



A concessionária informa que, no momento, ainda não tem dados capazes de apontar se os radares têm conseguido reduzir o número de acidentes na BR-040. Porém, Eric de Almeida, diretor-executivo da EPR Via Mineira, assegura que o objetivo é justamente esse. "O equipamento nos auxilia, nos apoia, na redução de acidentes. Eles ajudam na questão de salvar vidas", afirma. "Nosso intuito é ir ao encontro da segurança viária", complementa.

Para alcançar essa pretendida redução no número de acidentes, Almeida diz depender não só do entendimento, como também da cooperação dos condutores que trafegam pela BR-040. "Contamos com a responsabilidade do motorista, para que ele siga respeitando os limites de velocidade e as leis de trânsito", pontua.

Números mortais



Entre janeiro e maio deste ano, 367 acidentes foram registrados no trecho entre BH e Juiz de Fora, conforme dados da PRF. Desses, 39 têm como causa a "velocidade incompatível". O saldo é de dois mortos e 15 feridos graves somente nesses casos.

No total, já são 34 mortes no trecho em menos de seis meses, uma morte a cada cinco dias. Há ainda 340 feridos leves e 128 com lesões graves. "Os radares representam uma forma de fiscalização 24 horas por dia, sete dias por semana. São como um fiscal de trânsito permanente. Não tem como burlar. E isso inibe velocidades maiores e cria um ambiente de maior segurança", avalia Márcio Aguiar, professor de engenharia de transporte e trânsito.

Aguiar reforça que, além de coibir excessos, os radares mudam a dinâmica de circulação nas rodovias. "A simples instalação de aparelhos de controle de velocidade modifica o comportamento dos condutores, sobretudo em trechos urbanos ou com tráfego misto, onde há maior presença de pedestres e ciclistas", completa.

Localização dos radares



KM 545,9 - Nova Lima sentido Juiz de Fora - 100 km/h (veículos leves) / 80 km/h (veículos pesados)

KM 551,4 - Nova Lima sentido Juiz de Fora - 100 km/h (veículos leves) / 80 km/h (veículos pesados)

KM 590 - Itabirito sentido Belo Horizonte - 60 km/h

KM 603,7 - Congonhas sentido Belo Horizonte - 80 km/h

KM 614,6 - Congonhas (ambos os sentidos) - 60 km/h

KM 716,3 - Barbacena sentido Belo Horizonte - 60 km/h

KM 737,1 Santos Dumont sentido Belo Horizonte - 60 km/h