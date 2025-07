Acidente entre carros e moto trava BR-040 e Anel Rodoviário de BH

Um acidente entre dois carros e uma moto travou o trânsito na BR-040, no sentido Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (29/7), em Nova Lima (MG). O acidente também reflete no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, na altura do bairro Olhos D’água, que enfrenta lentidão.

De acordo com a EPR Via Mineira, concessionária da BR-040, a batida ocorreu às 7h01 na altura do quilômetro 547,6 e a via foi liberada às 8h20. Equipes atuaram no local com viatura de inspeção, ambulância, guincho e sinalização, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O motociclista foi encaminhado ao hospital.

Para o atendimento da vítima, foi interditada a faixa esquerda da via, liberada depois de mais de uma hora. Foram realizadas a retirada dos veículos e liberação segura da pista, causando três quilômetros de congestionamento. Nos demais trechos da rodovia, o fluxo de veículos está normal.

Segundo a BHTrans, responsável pelo Anel, o impacto foi sentido na via, mas o órgão municipal não mensura os quilômetros com congestionamento.