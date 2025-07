PM vai ouvir policiais flagrados observando comboio de milicianos no RJ

Imagens gravadas por um drone, na madrugada deste domingo (27/7), mostram criminosos bem armados circulando em um comboio com pelo menos sete veículos na comunidade do Catiri, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. No vídeo, o grupo passa em frente a uma viatura da Polícia Militar, que não realiza abordagem e sinaliza com os faróis para os criminosos.

Após a repercussão do vídeo nas redes sociais, o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Marcelo Menezes, determinou que os policiais envolvidos na ocorrência sejam ouvidos com urgência pela 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM).

O que diz a PM?

Segundo a Polícia Militar, agentes do 14º BPM (Bangu) foram acionados na noite de sábado (26/7) após o recebimento de denúncias sobre a presença de homens armados na região. A informação indicava que se tratava de traficantes de facções rivais em disputa territorial na comunidade.

Ainda de acordo com a corporação, ao chegarem ao local, os policiais identificaram o comboio e acionaram o Grupamento de Ações Táticas (GAT) para reforçar a operação.

O Catiri é dominado pela milícia liderada por Emson Alves Pereira, o “Montanha”. O grupo é responsável por extorquir moradores e comerciantes, além de cobrar taxas abusivas para o uso de serviços básicos como luz, internet e gás.

Guerra entre facções deixa mulher baleada no Jardim Bangu

Tatiane Werneck, de 43 anos, foi baleada na clavícula durante uma festa na noite desse sábado (26/7), em Jardim Bangu, também na Zona Oeste. Segundo testemunhas, ela foi atingida quando conversava com amigos na calçada.

O tiroteio teria começado após uma tentativa de invasão de traficantes do Comando Vermelho. Tatiane foi levada ao Hospital Albert Schweitzer, em Realengo. Em nota, a direção da unidade informou que a paciente está estável.

Desde o início dos confrontos entre facções na região, há menos de um ano, 62 criminosos foram presos e 66 armas de fogo foram apreendidas, entre elas, 23 fuzis.