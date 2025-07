Motorista de carro morre em batida com caminhão em Uberlândia

O motorista de um carro, de 58 anos, morreu ao bater em um caminhão no Anel Viário Norte do Distrito Industrial de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na manhã desta segunda-feira (28/7).

O condutor do automóvel teria atravessado um cruzamento, sem respeitar a parada obrigatória, e bateu no caminhão. O impacto retorceu o carro, e o motorista ficou preso às ferragens.



O trecho da via ficou fechado durante o início da manhã desta segunda até que o Corpo de Bombeiros (CBMMG) retirasse o corpo do carro.

