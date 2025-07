Grande BH: ônibus pega fogo na Via Expressa e interdita trânsito

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um ônibus de uma empresa de fretamento pegou fogo na manhã desta terça-feira (29/7) na Via Expressa, sentido Betim, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e interdita o trânsito.

De acordo com a Transcon, concessionária que administra a via, o incêndio começou por volta de 5h30, na altura do bairro Vila Belém, próximo ao Terminal Petrolândia. O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) controlou o fogo, que destruiu o ônibus.

Segundo a Transcon a faixa da direita, onde ocorreu o incêndio, está interditada no sentido Betim.

Apenas o motorista, que não se feriu, estava no local e a suspeita é que o fogo tenha começado devido a uma falha mecânica. O Google Maps mostra que o trecho enfrenta fluxo intenso, portanto, motoristas que costumam trafegar pela via devem evitar o trecho no início desta manhã.

Matéria em atualização