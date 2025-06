Ônibus escolar pega fogo e motorista salva sete crianças e adolescentes

Um ônibus escolar da Prefeitura de Onça de Pitangui, no Centro-Oeste de Minas, pegou fogo nesta segunda-feira (23/6), enquanto transportava sete crianças e adolescentes, com idades entre 11 e 15 anos, pela região rural conhecida como Povoado do Gaia. O veículo fazia a linha entre a cidade de Onça de Pitangui e a comunidade de Rio do Peixe.

Durante o trajeto, o motorista percebeu fumaça saindo da frente do veículo, onde fica o motor. Imediatamente, ele parou o ônibus e retirou todos os alunos com rapidez e segurança. O veículo ficou destruído.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o homem tentou conter as chamas com o extintor do próprio veículo; contudo, o fogo se espalhou rapidamente. Um caminhão-pipa da própria prefeitura foi utilizado para combater o incêndio até a chegada do Corpo de Bombeiros Militar. A equipe realizou o rescaldo e eliminou focos secundários de fogo na vegetação próxima, provocados pelo calor.

A Polícia Militar apoiou a ocorrência, fazendo o controle da área e o registro oficial do caso. As causas do incêndio ainda serão apuradas.

Alunos resgatados

Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, todos os alunos foram acolhidos e levados em segurança para casa por uma equipe da Prefeitura de Onça de Pitangui.

Segundo a corporação, “nenhum dos passageiros sofreu ferimentos, e todas as ações foram conduzidas com segurança e eficiência pelas equipes envolvidas”.

A prefeitura lamentou o ocorrido e informou que tomará todas as providências cabíveis para garantir a apuração e reforçar a segurança no transporte escolar.