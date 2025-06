MG: carro desgovernado atropela 13 pessoas em festa de São João

Um idoso de 73 anos passou mal enquanto dirigia um Gol e atropelou 13 pessoas que estavam na área da festa de São João em Cachoeira de Minas, no Sul do estado. Ele perdeu o controle de direção e invadiu a área da festa. Após atropelar as pessoas, ele bateu nas barracas, na tarde deste domingo (22/6).

O acidente aconteceu no Bairro Vista Alegre, perto do campo do Paineirão e da Câmara Municipal. O Samu foi acionado. A instituição informou ao portal Terra do Mandu que, ao chegar ao local, as vítimas foram atendidas pela ambulância municipal.

Segundo a Polícia Militar, as vítimas tiveram diferentes graus de lesões. E cinco delas foram transferidas para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio, em Pouso Alegre. Dessas, duas são crianças e uma é adolescente.

As outras oito vítimas foram atendidas no Centro Municipal de Saúde. O condutor apresentou tontura, dores no peito e na cabeça, e recebeu atendimento médico. Ele fez o teste do etilômetro, que deu negativo.

A PM registrou danos materiais em duas barracas comerciais. A polícia cita que o local da festa estava sinalizado e interditado para veículos. O carro foi retirado do local pela seguradora. A polícia continua a acompanhar o caso.

A reportagem tentou contato com a prefeitura de Cachoeira de Minas, sobre o atendimento das vítimas e o acidente no local da festa. Ninguém forneceu informações até o fechamento desta matéria. (Nayara Andery/ Especial para o EM)