BH: área verde ganha iluminação subterrânea para maior segurança

O Bairro Fernão Dias, na Região Nordeste de Belo Horizonte, recebeu, nesta segunda-feira (23/6), a visita do prefeito Álvaro Damião (União), que foi conhecer o novo espaço de lazer entregue à comunidade. A área de preservação ambiental, antes marcada pela insegurança, foi revitalizada e oferece agora opções de lazer, esporte e convivência para os moradores.

Com 12.730 m², o espaço recebeu cercamento, construção de passeios, paisagismo, iluminação com infraestrutura subterrânea e diversos equipamentos públicos. A obra foi realizada por meio do Orçamento Participativo, com investimento de aproximadamente R$ 1,1 milhão. O projeto foi desenvolvido pela Subsecretaria de Zeladoria Urbana (Suzurb) e executado pela Gerência Regional de Manutenção Nordeste.

Na maior das áreas, no encontro das ruas Jornalista Lena Santos e Paulista, foram instalados bancos, mesa de jogos, pista de caminhada, pergolado e playground com oito brinquedos, sendo dois adaptados para pessoas com necessidades especiais.

O prefeito destacou que esse espaço próximo de casa é um ponto de referência para as crianças e um lugar para as avós trazerem seus netos. Ele ressaltou que a prefeitura está transformando espaços ociosos em locais de lazer para as crianças e suas famílias em toda Belo Horizonte.

A moradora Clara Silva, que estava com seu filho de 3 anos no playground, disse que o espaço representa um alívio em meio à rotina puxada. Para ela, ter um lugar seguro e bem cuidado para levar o filho para brincar perto de casa ajuda muito no dia a dia. Clara elogiou o espaço e a iniciativa da prefeitura, afirmando que a criança fica feliz e que isso também a deixa contente.

Mais abaixo, a área que era utilizada como ponto de contemplação foi transformada em um mirante. Na terceira área foram instalados aparelhos de academia ao ar livre.

Para promover maior segurança aos usuários, o local ganhou 13 postes e 24 luminárias, todos com infraestrutura subterrânea, modelo que, segundo o subsecretário de Zeladoria Urbana, Maurício Brandão, deve ser ampliado para outros pontos da cidade. "Estamos fazendo testes e essa estrutura deve se tornar realidade em muitos locais. Claro que não conseguimos fazer em toda BH, mas vamos espalhar", destacou.

O subsecretário também ressaltou o impacto social da intervenção, explicando que antes o local era hostil e inseguro, onde as pessoas sabiam que quem estivesse ali não estava fazendo coisa boa. Hoje, o espaço se tornou um local para crianças, pais e avós sentarem, conversarem, brincarem e se divertirem.

Durante a visita, o prefeito Álvaro Damião afirmou que sua função é dar condições para as pessoas serem felizes, principalmente aquelas mais simples e que mais precisam. "Começar a semana com essa entrega é algo muito positivo para a cidade. Além dos moradores do Fernão Dias, a expectativa da prefeitura é que os bairros vizinhos, como São Marcos e Pirajá, também sejam beneficiados com a revitalização de áreas verdes e espaços públicos", adiantou.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice