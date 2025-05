Obras da Praça das Águas alteram trânsito próximo à Estação São Gabriel

O trânsito nas proximidades da Estação São Gabriel, na região Nordeste de Belo Horizonte, sofrerá alterações devido ao avanço das obras da Praça das Águas a partir desta quinta-feira (15/5). A principal mudança é a interdição total do Viaduto Paulo Mendes Campos, que conecta a Avenida Cristiano Machado à estação. A medida é necessária para execução de serviços de terraplanagem e pavimentação no entorno da nova estrutura hidráulica, que visa conter alagamentos em períodos de chuvas intensas.

Com o bloqueio do viaduto, motoristas deverão utilizar rotas alternativas indicadas pela BHTrans e pela Sumob, que também estarão com agentes nas ruas orientando condutores e usuários do transporte coletivo. Faixas informativas e panfletos também foram distribuídos na região para auxiliar a população.

Entre os principais desvios estão duas opções para quem segue em direção à Estação São Gabriel: uma passando pelo Viaduto Otto de Lara Resende, no Anel Rodoviário, e outra utilizando o Viaduto Carlos Drummond de Andrade, próximo ao Minas Shopping.

As mudanças também afetam nove linhas do transporte coletivo municipal, que terão novos itinerários. Para quatro dessas linhas - 62, 66, 6030 e 9503 -, o ponto de parada em frente à estação será desativado temporariamente, sendo substituído por um provisório na Avenida Cristiano Machado, próximo ao Viaduto Fernando Sabino.

A obra da Praça das Águas integra o conjunto de intervenções da Prefeitura de Belo Horizonte para melhorar o sistema de macrodrenagem do Ribeirão Pampulha. Com investimento de R$ 68 milhões, a estrutura construída na confluência do Ribeirão Pampulha com o Córrego Cachoeirinha será capaz de reter até 27 milhões de litros de água - três vezes a capacidade da caixa de captação da Avenida Vilarinho.

Durante o último período chuvoso, a estrutura já demonstrou eficiência ao amortecer o volume das chuvas na região. A expectativa da prefeitura é concluir a Praça das Águas no segundo semestre de 2025. O projeto é executado pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) com recursos da Caixa Econômica Federal e do tesouro municipal.



