Prefeitos de Nova Lima e Sabará retomam obras em estrada entre as cidades

Depois de um tempo parado, o “jogo recomeçou” na estrada que liga Nova Lima a Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A obra de asfaltamento dos mais de 12 km que conectam os dois municípios foi retomada, incluindo um trecho importante dentro do território de Sabará.

Com investimento da Prefeitura de Nova Lima e apoio da Prefeitura de Sabará, a parceria entre as administrações municipais promete entregar mais "mobilidade, segurança e desenvolvimento para a população que utiliza a via".

Em vídeo divulgado nas redes sociais, os prefeitos das duas cidades apareceram juntos no local da obra e garantiram que "o projeto vai sair do papel". O prefeito João Marcelo, de Nova Lima, explicou que os investimentos em infraestrutura ficarão sob responsabilidade da prefeitura do município.

Um dos entraves da obra — as desapropriações — também começou a ser resolvido. Segundo o prefeito de Sabará, Sargento Rodolfo, a prefeitura vai conduzir todo o processo para liberar as áreas necessárias. “A estrada vai estar toda arrumada e a gente vai estar com tudo liberado para dar continuidade à obra”, afirmou.

A pavimentação da estrada é aguardada há anos pelos moradores da região, que enfrentam trechos de terra batida e dificuldades de tráfego, especialmente em dias de chuva. Com a retomada, a expectativa é de que o trecho finalizado beneficie milhares de pessoas que se deslocam entre os dois municípios diariamente.