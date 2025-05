Sabará investe R$ 1,9 milhão em projetos sociais; entenda

A Prefeitura de Sabará anunciou um investimento de R$ 1,9 milhão em projetos sociais voltados à proteção de crianças, adolescentes e pessoas idosas. A iniciativa será realizada por meio de dois editais de chamamento público publicados no último dia 7 de maio pela Secretaria de Desenvolvimento Social.

Ao todo, serão selecionados 23 projetos de entidades locais regularmente inscritas nos conselhos municipais da área — o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e o Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDI). Os recursos são provenientes do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FIA) e do Fundo Municipal do Idoso (FMI).

Dos recursos totais, R$ 1,4 milhão será destinado a 13 projetos voltados ao público idoso, por meio do edital CMDPI 01/2025. Já o edital CMDCA 01/2025 vai contemplar 10 projetos direcionados a crianças e adolescentes, com investimento de R$ 500 mil.

De acordo com a prefeitura, os editais foram elaborados com atenção especial à inclusão de pessoas com deficiência, especialmente aquelas com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

As entidades interessadas devem acessar o site oficial da Prefeitura de Sabará (site.sabara.mg.gov.br/publicacoes) para consultar os editais e acompanhar os prazos para inscrição.