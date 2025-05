Sabará abre inscrições para vagas remanescentes da EJA

A Prefeitura de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abriu nessa segunda-feira (12) as inscrições para as vagas remanescentes da EJA – Educação de Jovens e Adultos. O programa é voltado a pessoas com 15 anos ou mais que ainda não concluíram o Ensino Fundamental (do 1º ao 9º ano) e oferece uma alternativa "acessível e acolhedora" para aqueles que, por diversos motivos, interromperam sua jornada escolar.

Os interessados devem preencher o formulário online e se inscrever presencialmente até o dia 13 de junho em uma das escolas abaixo ou na própria Secretaria de Educação:

Escola Municipal Professora Irene Pinto – BR-381, 307 – Borges

Escola Municipal Padre Sebastião Tirino – Rua Marieta Machado, 1 – Centro

Escola Municipal Edith de Assis Costa – Rua Diogo Alvares Correa,675 – Rosário 1

Escola Municipal Professora Elza Soares – Rua Rio Grande do Sul, 81 – Vila Rica

Escola Municipal Gabriela Leite de Araújo – Rua Minas Nova, 290 – Nossa Senhora de Fátima

Sede da Secretaria Municipal de Educação – Rua Dom Pedro II, 223 – Centro

Horário de atendimento:



Secretaria: 08h às 16h

Escolas: 18h30 às 20h30

Documentos necessários:

RG ou Certidão de Nascimento

RG do responsável (se for menor de 18 anos)

Comprovante de escolaridade

Comprovante de residência

Formulário de Inscrição:

https://forms.gle/cdHsRSDFPK6JZSVt8

Para mais informações ou esclarecimentos, entre em contato com a Secretaria Municipal de Educação (31) 3672-7712.