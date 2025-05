Prefeitura de Sabará anuncia reajuste salarial e benefício para servidores

A Prefeitura de Sabará anunciou um reajuste de 3% nos salários de todos os servidores municipais. Além do aumento, será concedido um cartão-alimentação no valor de R$ 120, que poderá ser usado livremente no comércio local. O benefício será pago sem desconto em folha.

Segundo a administração municipal, a medida representa um investimento de mais de R$ 5 milhões e tem como objetivo valorizar o funcionalismo público e, ao mesmo tempo, movimentar a economia da cidade. Os servidores que já recebiam cesta básica passarão a receber o valor por meio do cartão, garantindo mais liberdade de uso e continuidade do auxílio.

Com o novo benefício, o ganho real dos trabalhadores pode ultrapassar os 10%, dependendo do salário base. Para quem recebe R$ 1.518, por exemplo, os R$ 120 do cartão representam um acréscimo de 7,9%. Somando com os 3% de reajuste, o servidor terá um aumento total de 10,9%. Já para quem ganha R$ 2.000, o ganho total será de 9%.

A prefeitura destaca que, "mesmo diante de desafios financeiros herdados de gestões anteriores, tem priorizado medidas para reconhecer o trabalho dos servidores e garantir melhores condições salariais".