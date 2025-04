Turismo em Sabará: veja os principais ‘points’ para explorar na cidade

Sabará, localizada a apenas 25 km de Belo Horizonte, é uma cidade rica em história, cultura e tradições. Fundada no século XVII, durante o Ciclo do Ouro, a cidade preserva um patrimônio arquitetônico e cultural que encanta visitantes de todas as idades. Se você está planejando uma visita, confira alguns dos principais pontos turísticos que fazem de Sabará um destino imperdível.

Capela de Nossa Senhora do Ó

Construída em 1717, é uma das mais belas expressões do barroco mineiro. Seu interior impressiona pela talha em estilo Nacional Português e elementos de influência chinesa.

Casa da Ópera – Teatro Municipal

Segundo teatro mais antigo em funcionamento no Brasil, inaugurado em 1819. Combina arquitetura elisabetana e italiana, com excelente acústica e rica história cultural.

Casa de Câmara e Cadeia

Antigo prédio da administração pública, usado como câmara e cadeia entre 1892 e 1924. Hoje abriga a Biblioteca Pública Municipal em um salão imponente.

Chafariz do Kaquende

Construído em 1757, é o mais famoso chafariz de Sabará. Sua água pura tem fama de “fazer voltar” quem a bebe. A origem do nome é incerta, mas há versões africanas e indígenas.

Rua Dom Pedro II (antiga Rua Direita)

Principal via histórica de Sabará, reúne casarões dos séculos XVIII e XIX. O conjunto arquitetônico é tombado pelo IPHAN e guarda relíquias como o Solar do Padre Correia e a Casa da Ópera.

Igreja de São Francisco

Erguida entre o fim do século XVIII e o início do XIX, destaca-se pela imponência interna, talhas e pinturas. É a única da cidade com sala-consistório e tribuna na capela-mor.

Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição

Datada de 1710, é uma das matrizes mais ricas do barroco mineiro. Com três naves e grande ornamentação, é uma das mais antigas igrejas de Minas Gerais.

Igreja de Nossa Senhora do Carmo

Iniciada em 1763, é um dos maiores legados do Aleijadinho. Representa a terceira fase do barroco mineiro com forte influência rococó. Possui detalhes em jacarandá e fachada marcante.

Igreja de Nossa Senhora do Rosário

Construída pela Irmandade dos Homens Pretos em 1768, nunca foi finalizada. Suas ruínas guardam uma antiga capela de 1713 e o Museu de Arte Sacra com peças dos séculos XVII e XVIII.

Museu do Ouro

Funciona na antiga Casa de Intendência e Fundição (1713), única do tipo preservada no Brasil. O museu mostra todo o processo de controle e fundição do ouro durante o ciclo minerador.

Solar do Padre Correia

Construção de 1773, com escadarias de jacarandá, painéis decorativos e capela barroca. Hoje abriga as secretarias de Cultura e Turismo da cidade.