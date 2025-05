Sabará suspende temporariamente cobrança do IPTU 2025; entenda

A Prefeitura de Sabará suspendeu, de forma temporária, a cobrança do IPTU 2025 para os contribuintes que abriram contestação por divergências nos valores ou nas informações do imposto. A medida foi oficializada por meio de decreto assinado pelo prefeito Sargento Rodolfo, após o aumento no número de reclamações envolvendo possíveis erros no lançamento dos dados.

Segundo a administração municipal, os pedidos de revisão serão analisados individualmente, e só depois desse processo será cobrado o valor considerado correto. A empresa contratada para realizar o lançamento dos dados do IPTU também será notificada para corrigir os eventuais equívocos que motivaram as queixas.

Para facilitar o processo, a contestação pode ser feita online, por meio do site www.sabara.mg.gov.br/iptu2025. Também haverá atendimento presencial a partir de quarta-feira (7), das 9h às 16h, no ginásio da Praça de Esportes, na Rua Mário Machado, 5, Centro.

A suspensão temporária da cobrança não anula o imposto, mas visa garantir que ele seja aplicado de forma correta, respeitando os dados reais dos imóveis. A prefeitura não divulgou prazo para conclusão da análise das contestações.

