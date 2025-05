Tem vaga! Sine divulga 22 oportunidades de trabalho em Sabará

Sabará tem 22 oportunidades de emprego, segundo o Sine, nesta terça-feira (06). As vagas estão disponíveis na unidade do Sistema Nacional de Emprego de Minas Gerais (Sine-MG) no município, conforme informações divulgadas pelo Painel de Informações da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese).

As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. Entre os destaques estão cinco vagas para Agente de Pátio e outras cinco para Auxiliar de Logística, além de vagas para funções técnicas e administrativas.

Confira a lista completa:

Agente de Pátio – 5 vagas

Vendedor de Comércio Varejista – 1 vaga

Operador de Guindaste Móvel – 1 vaga

Administrador – 1 vaga

Soldador – 2 vagas

Instalador-Reparador de Equipamentos de Energia em Telefonia – 2 vagas

Conferente de Carga e Descarga – 2 vagas

Montador de Andaimes (Edificações) – 3 vagas

Auxiliar de Logística – 5 vagas

Todas as ofertas podem ser consultadas no Portal Emprega Brasil. Os interessados também podem se candidatar usando o aplicativo Sine Fácil, disponível gratuitamente para celulares com sistema Android ou iOS.