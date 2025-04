Sabará terá 'corujão' de vacinação contra gripe na próxima semana

Sabará terá um "corujão" da saúde na quarta-feira (7), com vacinação contra a gripe para toda a população acima de seis meses de idade. A ação, promovida pela Prefeitura de Sabará por meio da Secretaria de Saúde, será realizada das 18h às 21h, no Centro Administrativo, na rua Marquês de Sapucaí, 317, no Centro.

Para facilitar o acesso, a vacinação também será feita no sistema drive-thru, oferecendo mais praticidade e segurança aos moradores. A ideia é ampliar a cobertura vacinal de forma rápida e acessível, aproveitando o horário estendido para atender quem não consegue ir aos postos durante o dia.

A vacina é gratuita, segura e ajuda a prevenir complicações causadas pelo vírus da gripe. Para se imunizar, basta levar um documento com foto e o cartão de vacinação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Corujão da Vacinação contra a Gripe