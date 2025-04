Calendário de pagamento do IPTU de Sabará é divulgado

A Prefeitura de Sabará, por meio da Secretaria da Fazenda, anunciou o calendário de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente ao exercício de 2025. Os carnês começaram a ser distribuídos na segunda quinzena de abril, e os contribuintes terão até o dia 16 de maio para quitar a cota única com 10% de desconto ou iniciar o pagamento parcelado.

Quem optar pelo parcelamento poderá dividir o valor em até oito vezes sem juros, com vencimento da primeira parcela também no dia 16 de maio. A administração municipal destaca que o valor mínimo de cada parcela deve ser igual a uma Unidade Fiscal da Prefeitura de Sabará (UFPMS), que em 2025 corresponde a R$ 69,44.

Uma das novidades deste ano é a disponibilização do carnê digital, que poderá ser acessado e emitido diretamente no site da prefeitura. A iniciativa busca facilitar o acesso ao documento e oferecer mais comodidade aos moradores.

Segundo a prefeitura, os valores foram atualizados com base no índice de inflação do período, além de considerarem a atualização do cadastro imobiliário e as características construtivas dos imóveis. Com isso, algumas famílias podem perceber um reajuste no valor do tributo.

Para dúvidas, simulações ou atualização cadastral, os contribuintes podem procurar os canais de atendimento presencial ou online disponibilizados pela prefeitura.

Serviço

Cota única com 10% de desconto: até 16 de maio de 2025

Parcelamento: até 8 vezes, com vencimento da 1ª parcela em 16 de maio

Emissão do carnê digital: CLIQUE AQUI.

Mais informações: (31) 3672-7674

Autoatendimento

Em caso de divergência de valores ou de área construída, entre no link e solicite um atendimento: Autoatendimento – CLIQUE AQUI