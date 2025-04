Escolas municipais de Sabará começam a receber uniformes escolares

Os estudantes da rede municipal de ensino de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, começaram a receber novos uniformes escolares. A iniciativa vai beneficiar cerca de 13 mil alunos da educação infantil ao ensino fundamental, com kits compostos por camiseta de manga longa e curta, bermuda, calça e short saia para as meninas, adaptados conforme a faixa etária de cada estudante.

A primeira entrega aconteceu na última sexta-feira (25), na Escola Municipal Jules Pauly, localizada no bairro Nossa Senhora de Fátima. A partir desta segunda-feira (28), novos lotes começaram a ser enviados para as demais unidades escolares, que estão organizando a distribuição de acordo com seus cronogramas internos.

O prefeito Sargento Rodolfo destacou a importância da ação. “Sabemos que a entrega do uniforme vai além da vestimenta: é um ato de cuidado e amor. As crianças precisam estudar com dignidade, conforto e senso de pertencimento. Demos uma nova identidade aos uniformes, com muito carinho. Investir em educação é investir no futuro. Agradeço a cada pessoa que participou desse processo”, afirmou.

Além dos uniformes, os alunos também receberão kits de material escolar, que incluem mochila, cadernos, estojo, lápis, canetas, borracha, régua e tesoura. O calendário de entrega dos materiais será informado diretamente pelas escolas aos pais e responsáveis.

Nos últimos meses, a Prefeitura de Sabará também entregou novos mobiliários e equipamentos às escolas, como carteiras, projetores e notebooks.