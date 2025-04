Prefeitos ‘tiktokers’: redes sociais viram aliadas na gestão pública

Prefeitos de diferentes cidades brasileiras estão apostando cada vez mais nas redes sociais para se conectar com a população. Em meio à popularização do TikTok e do Instagram, gestores públicos têm usado vídeos curtos, linguagem informal e carisma para mostrar o que vem sendo feito nas cidades.

A onda dos "prefeitos digitais" reflete uma mudança no modo de se fazer política, em que a comunicação deixou de ser apenas institucional para se tornar mais próxima, cotidiana — e, muitas vezes, viral. A tendência, que já é forte em cidades de médio e grande porte, como em Sorocaba com o prefeito Rodrigo Maia e Recife, com o prefeito João Campos, também tem se espalhado por municípios menores.

Em Minas Gerais, esse exemplo pode ser visto em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde o prefeito Sargento Rodolfo vem chamando atenção pelo modo como utiliza as redes sociais para se comunicar com a população. Com vídeos curtos, muitas vezes bem-humorados, ele compartilha ações do dia a dia da prefeitura, bastidores de obras e encontros com moradores.

A presença constante no Instagram é uma das marcas de sua gestão, que faz parte dessa nova leva de prefeitos conectados. Com uma linguagem simples, Rodolfo tenta aproximar o público das ações realizadas na cidade e tornar a administração mais transparente. Confira um exemplo abaixo: