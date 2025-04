Sabará recebe cerca de 63 mil pessoas durante a Semana Santa

Com uma programação marcada pela fé, tradição e espiritualidade, Sabará atraiu cerca de 63 mil pessoas durante as celebrações da Semana Santa deste ano. O número representa um crescimento de 28% em relação aos anos anteriores, segundo a prefeitura. A movimentação intensa de fiéis e turistas lotou igrejas, praças e ruas da cidade histórica entre o Domingo de Ramos e o Domingo de Páscoa.

O ponto alto das celebrações foi a Procissão da Via Sacra, na Sexta-feira Santa, além da Missa do Domingo de Páscoa, que reuniram multidões e reforçaram o papel de Sabará como um dos principais destinos do chamado Roteiro da Fé em Minas Gerais. A presença de visitantes de outras cidades — e até de turistas internacionais — reforçou o apelo turístico do evento.

Além do impacto espiritual e cultural, a Semana Santa também aqueceu a economia local. Pousadas registraram ocupação máxima e comerciantes do centro histórico comemoraram o aumento nas vendas. “A tradição continua forte e, com esse crescimento, fortalece ainda mais o turismo religioso e os laços da comunidade com suas raízes espirituais”, afirmou o prefeito Sargento Rodolfo.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com o sucesso da edição deste ano, a expectativa da administração municipal é consolidar Sabará como um destino cada vez mais procurado por fiéis e turistas em busca de experiências religiosas e históricas.