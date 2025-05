Prefeitos de MG participarão de evento global sobre mudanças climáticas

Cinco prefeitos de Minas Gerais confirmaram presença no Seminário Internacional Águas para o Futuro 2025 – Preparatório para a COP 30 – Cidades Resilientes no Enfrentamento das Mudanças Climáticas, um evento internacional sediado em Belo Horizonte que vai debater o futuro da água e o enfrentamento das mudanças climáticas.

O prefeito Sargento Rodolfo, de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi um dos convidados. Ao Estado de Minas, ele afirmou: “É uma honra e uma grande responsabilidade representar nossa cidade neste debate crucial sobre o futuro do planeta. Esta é uma oportunidade valiosa para compartilhar nossas experiências, aprender com outros líderes e fortalecer a colaboração internacional em busca de soluções inovadoras e urgentes”.

Rodolfo será palestrante no painel Cidades Inteligentes, Urbanismo e Sustentabilidade Urbana, que vai discutir como as cidades do futuro podem ser planejadas para integrar sustentabilidade, inovação tecnológica, gestão eficiente da água e qualidade de vida para a população. Com formação em Gestão Pública e experiência em planejamento urbano, o prefeito participará ao lado de especialistas internacionais.

Além de Sabará, outros municípios mineiros também estarão representados no seminário. O prefeito de Belo Horizonte, e anfitrião do evento, Álvaro Damião; o prefeito de Nova Lima e presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte (Granbel), João Marcelo; e o prefeito de Patos de Minas e Presidente eleito da Associação Mineira de Municípios (AMM), Luis Eduardo Falcão, também já confirmaram presença como palestrantes. Também integra a programação o prefeito de Ouro Preto, Ângelo Oswaldo, conhecido por sua atuação em defesa do patrimônio histórico e ambiental.

O seminário

Com o objetivo de debater soluções sustentáveis para a crise climática e a gestão hídrica, Belo Horizonte sediará, entre os dias 3 e 5 de junho, o Seminário Internacional Águas para o Futuro 2025 — evento preparatório para a COP30. Além dos prefeitos convidados, a iniciativa vai reunir representantes de 28 países, incluindo especialistas da Unesco, órgãos de pesquisa, universidades, gestores públicos e organizações internacionais.

A programação conta com paineis, palestras e fóruns interativos sobre segurança hídrica, inovação tecnológica, infraestrutura verde e planejamento urbano, com atividades realizadas no Teatro Unimed, no Minas Tênis Clube. As inscrições são gratuitas e limitadas a 500 participantes por dia, pelo site www.aguasparaofuturo.com.

Realizado pelo Instituto Espinhaço, Centro IDesca e HMN Consultoria, o seminário tem apoio institucional da ALMG, TCE-MG, Fecomércio MG, Crea-MG, Minas Tênis Clube — que celebra 90 anos. O Estado de Minas e o Portal Uai são parceiros oficiais do evento e reafirmam o compromisso da instituição com a sustentabilidade e proteção ao meio ambiente.

Com apoio da Associação Mineira de Municípios (AMM) e da Granbel, uma cota especial foi destinada à participação de prefeitos e gestores municipais. O seminário oferecerá um panorama completo dos desafios e das soluções existentes por meio de paineis de discussão com especialistas de diversas áreas, palestras inspiradoras de líderes e pesquisadores e fóruns de debate interativos.

O evento conta ainda com o apoio da Brasec, Sinarco e P Avelar.