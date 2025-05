Festival Butequeiros tem comida de boteco e muita música no fim de semana

O Festival Butequeiros chega à segunda edição e comemora a data neste sábado (3/5), a partir das 12h, na Praça José Mendes Jr., próximo à Praça da Liberdade. O evento apresenta 30 estações, com comidas típicas de botecos de BH, com opções a partir de R$ 20.

Além da feira gastronômica, o projeto terá shows musicais com os grupos Trem das Onze, com o melhor do samba de raiz e pagode, Saideira com covers do Skank, e Ronanzera, com hits do sertanejo.

A produtora Lorena Alves avisa que não faltará torresmo, mandioca, coxinhas, quibe, fritas, linguiça, moela, bolinhos, dadinho de tapioca, pernil e tropeiro, além de pastéis diversos, hambúrguer e espetinhos.

“Tudo será servido em porções e feito na hora, Agora, para matar a sede, cervejas especiais da Krug Bier”, diz. Ela acredita que o desafio é fazer o maior festival a céu aberto, com temática de gastronomia de boteco, repetindo o sucesso do ano passado, reunindo clássicos das estufas e petiscos para acompanhar o chope gelado.

“O Butequeiros acontece em sua segunda edição e ano passado realizamos a primeira, com sucesso, no Bairro Santa Tereza", conta Lorena Alves.

"O objetivo era trazer um pouco do lado boêmio. Deu certo, tivemos uma aceitação muito legal, então, decidimos fazer mais uma edição, porém, em outro local, agora na Praça José Mendes Jr., que é próximo à Praça da Liberdade, na Savassi. A gente até brinca, chamando o projeto de o maior boteco a céu aberto no Brasil. Isso, porque buscamos trazer um pouco das raízes do boteco para o festival.”

Cardápio variado

Lorena ressalta que foram selecionados vários restaurantes da cidade. “Convidamos aqueles que têm, tradicionalmente, a comida de boteco. Então, teremos almôndega recheada, pastel de angu, moelinha, torresmo, fígado com jiló e espetinhos. São comidas bem nessa pegada. Além disso, fechamos uma parceria com o pessoal da Krug Bier, que montará uma estação com dois tipos de chope: pilsen e especial. Teremos também outras bebidas não alcoólicas e alcoólicas para quem quiser curtir o Festival do jeito que bem entender.”

O evento também é pet friendly, avisa a produtora. “É um evento para a família, só que, infelizmente, desta vez, não teremos o espaço kids, mas, em compensação, teremos um espaço maior, no qual as pessoas poderão se reunir, em cadeiras e mesas, para curtir e aproveitar bastante. E como teremos música do início ao fim do Festival, tivemos a ideia de trazer um pouco de cada ritmo, para que as pessoas possam aproveitar ao máximo.”

Lorena explica que o festival não terá barraquinhas fechadas, mas será montada estrutura com placas com os nomes dos restaurantes que vão participar do evento. “Os participantes terão uma ótima estrutura para oferecer seus produtos. A ideia é que o Festival seja sempre feito ao ar livre, lembrando que BH é a capital dos botecos”, afirma Lorena.

A produtora do Festival Butequeiros esclarece que a ideia é ter finger food, que são comidas mais rápidas e fáceis de se oferecer. “Isso, para que as pessoas possam comer com mais tranquilidade, mas teremos pratos quentes também. Por exemplo, o Bolão, que é um dos restaurantes confirmados, levará espaguete a bolonhesa, tropeiro e torresmo. Já o Restaurante do Porto entrará com bolinhos e pastel de bacalhau; o Porks, com boi com melado (tiras de bacon crocantes, acompanhadas de melado de cana), mix de torresmo (torresmo mineiro crocante e pururuca de porco)."

Pão de queijo

A Pão de Queijaria apresentará o pão de queijo recheado 1 (porquin desfiado, bacon e creme de queijo do Serro) e o pão de queijo recheado 2 (tomate seco com manjericão e creme de queijo do Serro). O Banguela participará com a paella mineira (assim como a espanhola, sua base é um arroz aromático, mas no lugar dos frutos do mar, coloca-se carne de porco, defumados, frango, pimentões, cheiro-verde, ovos de codorna e torresmos). Já, o restaurante Botânico apresentará o arroz caldoso.

"O restaurante Ô Chef levará torresmo de rolo, batata frita e filé com fritas. Já o Na Brasa, que é uma casa de carnes localizada no Bairro Caçara, entrará com tropeiro e espetinhos. O estabelecimento Coxinhas do Douglas levará coxinhas de frango, de frango com catupiri, de palmito com alho-poró, de linguiça calabresa e queijo e porções de miniquibes", avisa Lorena. "Além disso, teremos também algumas guloseimas para as crianças, como carrinhos de pipoca e churros, algodão-doce e sorvetes."

Samba e pagode

Um dos integrantes do Trem das Onze, Betinho Scalioni (cavaquinho e voz) explica que o repertório do grupo passará por clássicos do samba e do pagode da década de 1990.

“Tocaremos Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho e grupos como Revelação, Só pra contrariar e Raça Negra, entre outros. Então, daremos uma variada nesses estilos, com clássicos do samba e do pagode. Resumindo, o repertório será composto por músicas bastante conhecidas do grande público e que as pessoas gostam de cantar do início ao fim do show."

Além de Betinho, integram o Trem das Onze, fundado em 2012, os músicos Téo Scalioni (tantã e voz), Felipe Bastos (pandeiro e voz), Totove Ladeira (surdo), Maguinho Barros (violão e voz) e Kilder (reco-reco). Betinho explica que, por enquanto, o grupo ainda não tem música autoral.

“Tocamos sucessos do samba e do pagode, é o que o povo gosta de ouvir e cantar. Então, por enquanto, não temos a pretensão de fazer um trabalho autoral ou mesmo de lançar EPs, discos, essas coisas todas, não”, explica o músico.

FESTIVAL BUTEQUEIROS

Neste sábado (3/5), a partir das 12h, na Praça José Mendes Jr., Funcionários. Festival gastronômico e shows com os grupos Trem das Onze, Saideira e Ronanzera. Entrada gratuita. Informações: www.festivalbutequeiros.com.br