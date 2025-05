Feira Ébano destaca empreendedores afro-brasileiros no CCBB-BH

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Em cartaz no CCBB-BH até o próximo dia 12, a exposição “Ancestral: Afro-Américas” vai para além das galerias neste fim de semana, com a realização de uma feira aberta ao público na área externa do museu.

Até domingo (4/5), a Feira Ébano reúne empreendedores afro-brasileiros das áreas de moda, arte, beleza e gastronomia. A programação inclui apresentações artísticas e oficinas gratuitas.

“A ideia é promover um diálogo entre as galerias e a feira, para que o público tenha um olhar mais amplo”, afirma Gislane Tanaka, gerente do centro cultural. Ela destaca que o objetivo da ação é fortalecer a conexão das pessoas com a proposta da exposição, que pode ser visitada gratuitamente e reúne mais de cem obras que celebram as conexões entre a herança africana e a arte contemporânea.

“Entendemos a feira como uma extensão viva e interativa dos temas abordados na mostra. É como se conseguíssemos trazer essa ancestralidade para o cotidiano das pessoas”, diz.



Acarajé e tropeiro

Entre as opções gastronômicas, o público poderá experimentar pratos como acarajé e tropeiro, além de preparos menos conhecidos, como o chawarma à la congolaise (tortilha de trigo recheada com alface, batata frita ou banana-da-terra) e o riz bulayi (mistura de arroz, frango, ovo e cenoura com azeite de dendê), ambos oferecidos pela cozinha do Malewa Food.

As atrações artísticas incluem a performance “Boi ancestral”, inspirada no Boi da Manta, com a Cia. de Dança C2 e Joel Martins, hoje, às 19h. Durante todos os dias, DJs animam o público com sets diversos. No sábado (3/5), tem roda de samba com o Samba da Januário, e ,no domingo, a cantora Adriana Araújo encerra a programação com show, às 20h.

“A ideia foi levar o tema da exposição também para a música e a performance, como símbolo de resistência e celebração. Buscamos uma pluralidade de ritmos, que vão do samba ao maracatu, passando pelo reggae, hip-hop e jazz”, cita Gislane Tanaka. O evento oferece ainda oficinas de contação de histórias, ervas e ancestralidade, tranças e amarração de turbantes.

Também no domingo (4/5), das 15h às 17h, o CCBB recebe uma roda de conversa com Rosália Diogo, que apresenta um panorama artístico-cultural de alguns países africanos, ressaltando o legado dessas culturas no continente americano.

Para participar das ações formativas, é necessário retirar ingresso, exclusivamente na bilheteria, com uma hora de antecedência. As oficinas acontecem no foyer do Teatro I e cada uma tem, em média, 30 vagas.

ANCESTRAL – FEIRA CULTURAL

Até domingo (4/5) no CCBB-BH (Praça da Liberdade, 450 – Funcionários). Hoje, o funcionamento é das 16h às 20h; amanhã e domingo, das 12h às 20h. Entrada franca.

Outras atrações



• “A grande onda de Kanagawa”

A peça "A grande onda de Kanagawa" faz temporada na Funarte (Rua Januária, 68 - Centro) desta sexta (2/5) até o próximo dia 11, com sessões de sexta a segunda, às 19h30.

Em tempos de crise climática, o espetáculo explora a relação entre o ser humano e a natureza, questionando nossa reconexão com o planeta.

A montagem mistura dança, teatro e performance com música ao vivo. A direção é de Leonardo Fernandes, com Eliatrice Gischewski e Samuel Samways no elenco. Ingressos a R$ 40 e R$ 20 (meia), à venda no Sympla.

• “Übermensch: Acima de todos (ou demasiadamente humano?)”

Inspirada em obra de Nietzsche, a peça “Übermensch: Acima de todos (ou demasiadamente humano?)” está em cartaz no Teatro Raul Belém Machado hoje (2/5) e amanhã às 20h, e no domingo, às 18h.

O espetáculo mistura humor a temas sérios, como abandono parental e abusos em, seitas religiosas. Após o espetáculo, os artistas realizam bate-papo com o público. Ingressos a R$30 e R$15 (meia), à venda no Sympla e na bilheteira.