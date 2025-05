Bizet será homenageado domingo (4/5) em concerto gratuito da Filarmônica

O compositor francês Georges Bizet (1838-1875) terá sua memória celebrada em mais um espetáculo da série “Concertos para a juventude”, da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, neste domingo (4/5), às 11h, na Sala Minas Gerais.

Com regência do maestro associado José Soares, o evento é gratuito, contando com interpretação em Libras. Ele será transmitido ao vivo pelo YouTube, pela Rede Minas e Rádio MEC FM.

A montagem segue um tema central e as apresentações caminham ao lado do tópico proposto, dialogando entre si. Neste ano, o escolhido foi “A Orquestra nos contos”. “É um pouco figurativo, mas vamos explorar a ideia de que histórias – sejam elas histórias contadas, personagens históricos ou lendas – se transformam dentro do repertório de orquestra”, diz o regente associado José Soares.

A série é uma das mais tradicionais da Filarmônica e oferece oito concertos realizados em diferentes datas ao decorrer do ano.

A apresentação de domingo terá a formação completa da orquestra – com instrumentos de corda, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, madeiras, metais e percussão – e o repertório formado por duas obras emblemáticas, “L’ Arlésienne” e “Carmen”. Para Soares, a sessão é “particularmente especial” por celebrar a memória do compositor quando se completam 150 anos de sua partida precoce.

O maestro considera o aspecto narrativo da música essencial para tocar o público, especialmente aqueles que terão o primeiro contato com o universo sinfônico.

“A própria música tem poder narrativo forte, independentemente do sentimento. Faço a ponte para que as pessoas possam ter apreciação muito individual de cada peça.” Soares considera um motivo de alegria poder compartilhar o repertório de Bizet, reforçando sua admiração pelo compositor.

Responsabilidade

Com público diverso, os concertos podem ser apreciados por diferentes faixas etárias – de crianças a idosos. “A responsabilidade da escolha do repertório e da maneira com que os concertos são realizados é muito grande. Qual é o primeiro contato que quero proporcionar para um menino de 6 anos? Porque não tem uma faixa etária específica”, comenta.

Segundo Soares, diferentes fatores o tocam e emocionam na jornada. Além do impacto que a música tem sobre as pessoas, poder contemplar com frequência trabalhos que são obras-primas é motivo de admiração eterna.

“É muito especial quando podemos levar esse repertório que me encanta pela própria arquitetura, pela beleza com que foi concebido”, afirma o maestro.

A série continua ao longo deste ano, com diferentes contextualizações alinhadas ao tema central.

“Nós começamos em março com ‘Contos de rainhas e heroínas', as personagens femininas. Vamos dedicar a Bizet esse segundo ‘Juventude’, em junho serão os contos de amor – histórias de amor, de romance. Teremos, por exemplo, ‘Romeu e Julieta’, diz José Soares.

“CONTOS DE BIZET”

Neste domingo (4/5), na Sala Minas Gerais, Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Bairro Barro Preto. Entrada gratuita, ingressos disponíveis no site da Filarmônica. A retirada é limitada a dois ingressos por pessoa. No dia do concerto serão distribuídos mais 200 ingressos na bilheteria da Sala Minas Gerais, a partir das 9h, também limitados a dois por pessoa.





* Estagiária sob supervisão do editor Enio Greco



Outras atrações

• ZÉ RAMALHO

O cantor e compositor Zé Ramalho chega a Contagem para apresentar, neste sábado (3/5), às 23h30, no Shopping do Avião (Av. Babita Camargos, 1.295, Cidade Industrial), mais uma edição de seu “Show de sucessos: Volume 2), acompanhado pela Banda Z. Como o nome entrega, o repertório é composto por músicas que marcaram sua trajetória e caíram no gosto popular. O roteiro inclui temas como “Admirável gado novo”, “Entre a serpente e a estrela”, “Avohai”, “Chão de giz”, “Beira-mar” e “Vila do sossego”, além de interpretações de músicas de Raul Seixas, Gonzaguinha e Bob Dylan. A apresentação contempla, ainda, canções registradas em seu último álbum, “Ateu psicodélico”, de 2022. Ingressos com preços variando de R$ 88 (pista promocional) a R$ 1.350 (mesa ouro, 4 lugares), à venda na plataforma Blueticket.

• ROCK ACÚSTICO

A banda brasiliense Rock Beats retorna a Belo Horizonte para única apresentação nesta sexta-feira (2/5), às 20h30, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). O grupo formado por Daniela Firme (voz e violão), Bruno Albuquerque (violão e voz), Alexandre Maka (baixo e voz), Ted Wesley (teclado) e Arnoldo Ravizzini (bateria) chega, com o espetáculo “Rock Beats Acústico”, que tem proposta mais intimista. O roteiro do show é composto por releituras de clássicos da música brasileira e internacional, além de composições autorais da banda e temas do trabalho solo de Daniela Firme. Ingressos a R$ 200 (inteira) e R$ 110 (ingresso solidário, com valor único, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível, exceto sal, a ser recolhido na entrada do teatro).