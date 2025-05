Cantora Margareth Reali faz show interpretando sucessos de Bituca

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

A cantora paulista Margareth Reali cultiva por Milton Nascimento uma paixão que remonta à primeira infância, quando, aos 3 anos, viu o pôster do artista no quarto de sua prima Thereza Falcão (hoje renomada autora de novelas) e se interessou em saber quem era aquela figura. Desde 2023, ela vem circulando com o festejado espetáculo “Milagre dos peixes”, que celebra o cinquentenário do álbum homônimo, e agora chega a Belo Horizonte com um outro show em homenagem a Milton.

Ela se apresenta neste sábado (3/5), às 21h, no Clube de Jazz do Café com Letras, acompanhada por Beto Lopes (violão), Lincoln Cheib (bateria) e Enéias Xavier (contrabaixo), contando com a participação especial de Wilson Lopes, que atuou como guitarrista e diretor musical de Milton ao longo de três décadas. O repertório inclui músicas como “Cais”, “Vera Cruz”, “Para Lennon e McCartney”, “Paula e Bebeto” e “Caxangá”, entre outras.

Margareth explica que o embrião do que vai apresentar no Clube de Jazz remonta a 2022, quando circulou com o show “Sentinela do futuro”, em que costurava a obra de Milton com a de outros compositores mineiros. Ela conta que foi esse espetáculo que, ao aportar em São Paulo, ensejou o convite, por parte do Sesc, para a realização de “Milagre dos peixes” – que era, conforme diz, para ser um projeto pontual, mas que cresceu em função da repercussão que teve.

“Sábado canto com meus amigos nesse show que é uma adaptação do 'Sentinela do futuro', porque entram no repertório músicas que estão no roteiro 'Milagre dos peixes', como 'Outubro' e 'Caxangá', e também coisas novas, que incluímos agora, como 'Vera Cruz' e 'O que foi feito de Vera'. A cada dia quero me especializar mais na obra de Milton”, diz, destacando que ele foi a motivação para que, em 2021, retomasse a carreira de cantora, depois de uma década atuando como produtora.

Show em Campinas

Ela destaca que seu foco atual é se aprofundar na obra do cantor e compositor. “Ainda bem criança, vi um show do Milton quando ele esteve aqui na minha cidade, Campinas, e naquele momento decidi dentro do meu coração que eu faria de tudo o que pudesse para cantar a música dele”, recorda. E foi o que ela fez quando, a partir da década de 1990, iniciou sua vida artística profissional. Tempos depois, deixou o canto de lado para atuar como produtora.

“Quando decidi ser cantora, já me debruçava sobre a música de Milton, mas de uma forma sem instrução. Claro que aprendi muita coisa com os músicos de São Paulo, mas não acessava os detalhes da obra dele”, conta. Ela diz que foi Beto Lopes, sabedor de seu interesse por Milton, quem a convidou, em 2021, para uma temporada em Minas, a fim de se aprofundar na música do ídolo. “Larguei minha empresa de produção e passei vários períodos morando em Minas ao longo de 2022”, recorda.

Fiéis escudeiros

Foi a partir de uma série de apresentações no Bar do Museu Clube da Esquina, naquele ano, que surgiu o show “Sentinela do futuro”, no qual era acompanhada por Lincoln Cheib, Tattá Spalla e Christiano Caldas, além do próprio Beto Lopes. Na transição daquele espetáculo para o “Milagre dos peixes”, outros nomes se juntaram ao grupo, como Túlio Mourão, em participação especial, e Jaques Morelenbaum, que segue a bordo da circulação. Wagner Tiso é o próximo convidado.

Margareth diz entender esses projetos em torno da obra de Milton como aprendizado.

“É um exercício permanente de me especializar nesse repertório, principalmente com os músicos Lincoln Cheib, Beto e Wilson Lopes, que sempre estiveram ao lado dele. Muito do que se ouve hoje em dia são aproximações da música do Milton, e eu quero aprender como foram feitas e gravadas por ele, com todos os elementos originais”, ressalta a cantora.

“MARGARETH REALI HOMENAGEIA MILTON NASCIMENTO”

Show neste sábado (3/5), às 21h, no Clube de Jazz do Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47, Savassi). Ingressos de R$ 20 (área interna, balcão) a R$ 160 (área interna, mesa para quatro), à venda na plataforma Sympla.

Outros espetáculos

• MAIS MILTON

O autor de “Travessia” e “Nos bailes da vida” também está no centro do musical “Bituca, Milton Nascimento para crianças”, que ocupa o palco do Grande Teatro Cemig do Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro) no domingo (4/5), às 17h, abrindo a temporada 2025 do projeto Diversão em Cena. Inspirado na obra e na vida do cantor e compositor desde sua infância,

o espetáculo é dirigido por Diego Morais, com texto assinado por Pedro Henrique Lopes, que também integra o elenco ao lado de Marina Mota, Anna Paula Black, Aline Carrocino, Martina Blink e Udylê Procópio, que interpreta Milton. “Nós nos inspiramos em passagens da vida dele, mas também criamos momentos ficcionais para debater temas como adoção, bullying e preconceito racial de maneira lúdica, diz o diretor. Ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), à venda na plataforma Eventim.

• TADEU DUARTE

O pianista Tadeu Duarte, radicado na Holanda, volta à cidade natal para um recital solo pela série “Eufonias”, da Fundação de Educação Artística. A apresentação será na Sala Sergio Magnani (Rua Gonçalves Dias, 320, Funcionários), neste sábado (3/5), às 20h. Ele vai executar obras de Beethoven, Gustav Mahler e um arranjo de Franz Liszt para a ópera “Tristão e Isolda”, de Richard Wagner. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados na plataforma Inti (feabh.byinti.com)

• MÚSICA MINEIRA

A Casa Outono (rua Outono, 571, Carmo) recebe neste sábado (3/5), às 19h30, o show “A música mineira em três vozes”, com Felipe Bedetti, João Chaves e Rojan. Misturando influências da MPB, do folk e da sonoridade regional, eles unem forças para celebrar a canção mineira de forma intimista. Cantor, violonista e compositor, Bedetti tem dois álbuns lançados e atuação em festivais por todo o Brasil. João Chaves traz na bagagem composições que refletem suas vivências musicais entre o folk, o soul e a MPB tradicional. Nascido em Sete Lagoas, Rojan é um cantor e compositor que reverencia a vida bucólica em suas criações, transformando em música as paisagens e histórias do interior. Ingressos a R$ 45 (preço único), à venda na plataforma Sympla.