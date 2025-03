Milton Nascimento após desfile da Portela: ‘Dia mais feliz da minha vida’

A Portela foi a última escola a desfilar na Marquês de Sapucaí, já na madrugada desta quarta-feira (5/3) de Cinzas, e fez história ao prestar uma emocionante homenagem a Milton Nascimento. O cantor e compositor, ovacionado pelo público, surgiu na última alegoria do enredo que celebrou sua obra.

Nas redes sociais, ele expressou emoção com a homenagem: "Hoje é o dia mais feliz da minha vida! Obrigado, Portela. Obrigado, todo mundo. Um beijão”, escreveu Milton.

Criado pelos carnavalescos André Rodrigues e Antonio Gonzaga, o desfile trouxe referências marcantes das músicas e memórias do artista. Desde as fantasias até as alegorias, tudo contava um pouco das obras de Milton. No aquecimento, o intérprete Gilsinho, acompanhado pela bateria da escola, cantou Maria, Maria, um dos maiores sucessos do homenageado, composta em parceria com Fernando Brant.

Com 27 alas, cinco alegorias, dois tripés e 2.500 integrantes, a Portela transformou a avenida em uma grandiosa procissão simbólica. O cortejo saiu do Rio de Janeiro e seguiu rumo a Minas Gerais, estado onde o carioca Milton Nascimento foi criado e se tornou um ícone da música mundial. No desfecho do desfile, a apoteose: o "Sol" da MPB foi coroado.

Aos 102 anos, a Portela se mantém como a única escola a participar de todos os desfiles do carnaval carioca. E, pela primeira vez, homenageou um artista ainda em vida.

Com a bênção de Xangô, a escola pisou na Sapucaí pouco depois de 3h20. Na comissão de frente, intitulada "Vou partir em procissão", o público foi apresentado ao início da jornada, que partiu de Madureira (RJ) em direção a Três Pontas (MG). Vestidos com trajes dourados reluzentes, os integrantes representavam o sol – referência à luz e ao brilho da música de Milton Nascimento.

*Com informações de Lucas Lanna