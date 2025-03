Milton Nascimento aguarda "maior homenagem da vida" no Carnaval

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

“Essa é a maior homenagem que recebi em toda a minha vida”, cravou Milton Nascimento em suas redes sociais sobre ter sido escolhido como tema do samba-enredo da Portela para o carnaval deste ano na Sapucaí.



Foram 10 meses entre a incredulidade ao receber a notícia, em abril de 2024, e a emoção à flor da pele durante a participação no ensaio técnico da escola de Madureira no sambódromo, no último sábado (22/2). Agora, é a expectativa pelo desfile na próxima terça-feira (3/3).



“Ele está muito feliz, contando para todo mundo, falando das coisas que temos feito e vamos fazer na Portela, com uma empolgação que poucas vezes eu vi na vida. Liga para os amigos todos os dias para falar a respeito”, diz seu filho e empresário, Augusto Nascimento. Milton participará de todo o desfile e não está realizando nenhuma preparação especial para a jornada carnavalesca, segundo Augusto.



“A Portela está fazendo tudo com muito carinho e muito respeito, para que meu pai não tenha que se esforçar. Todos os envolvidos estão empenhados em fazer com que seja uma experiência muito confortável, estão preocupados com isso, respeitando a idade dele”, afirma. Ele elogia a comunidade portelense. “Tenho ido na quadra praticamente toda semana. É o ambiente em que eu e meu pai melhor fomos recebidos, porque todos lá são muito amorosos com ele.”



Homenagem

No dia 12 deste mês, Milton já havia participado de um ensaio na quadra da Portela. Antes, em 14 de janeiro, visitou a escola e postou um vídeo em que dizia: “Hoje eu visitei a minha Portela, falta pouco tempo para nos encontrarmos na avenida”. A expectativa alta se justifica por várias razões. Uma delas é que esta é a primeira vez, em seus 102 anos de história, que a Portela presta homenagem a um artista em vida.

Quando dona Lília vestiu o pequeno Milton com a roupa de palhacinho para a foto de família, mal sabia ela que sob aquela fantasia delicada estava um folião, futuro ícone da música brasileira que ganharia homenagem de várias escolas de samba – entre elas, Unidos do Cabuçu, Mangueira, Tom Maior e Portela Milton Nascimento/Instagram Milton Nascimento com os pais, Josino Brito e Lilian, em Três Pontas. Ele contou ao jornal O Globo que gosta de carnaval desde os 7 anos. Sua primeira escola foi a três-pontana Estudantes do Samba. 'Vestia fantasia e ia para a rua junto com eles', revelou. Mais tarde, Milton, Nelson Ângelo, Novelli e Fran compuseram 'Reis e rainhas do maracatu' para a Estudantes do Samba, faixa do álbum 'Clube da Esquina 2' Acervo pessoal Milton Nascimento é o astro do carnaval da Portela em 2025. Será a última escola a desfilar no grupo de terça-feira, já na madrugada da quarta-feira de cinzas (5/3), defendendo o enredo "Cantar será buscar o caminho que vai dar no sol – Uma homenagem a Milton Nascimento", criado por André Rodrigues e Antônio Gonzaga. Em janeiro, vestindo terno azul, blusa e gravata brancas (cores da escola), Milton (foto) visitou a sede da "Majestade do Samba" e se sentou no 'trono' debaixo da famosa águia portelense. Pela primeira vez, a agremiação de Madureira homenageia um artista vivo Instagram/reprodução Em 12 de fevereiro, Milton participou, de surpresa, do ensaio na quadra da Portela (foto), em Madureira, no Rio de Janeiro. Cantou 'Maria Maria' e 'Nos bailes da vida', emocionando o público, pois encerrou a carreira nos palcos em 2022, no Mineirão, em BH. Os músicos Hamilton de Holanda e Wilson Lopes o acompanharam. 'Bituca encantou e cantou para o povo, mostrando que o artista vai onde o povo está! Épico, único e inesquecível', afirmou postagem no perfil oficial da escola nas redes sociais Instagram/reprodução Milton Nascimento participa do ensaio técnico da Portela em 22 de fevereiro, a uma semana do carnaval de 2025 Instagram/reprodução Em 1989, a escola de samba carioca Unidos do Cabuçu, de Lins de Vasconcelos, levou Milton Nascimento para a avenida. O enredo 'Milton Nascimento, sou do mundo, sou de Minas Gerais' celebrou a obra do cantor e compositor em desfile sem plumas e enfeites vindos dos animais, a pedido do próprio Milton. Ficou em 14º lugar no Grupo 1 Reprodução Milton Nascimento desfilou várias vezes na Mangueira. Em 2004, ele saiu no alto do carro alegórico dedicado a Chico Rei (foto), quando a verde-e-rosa defendeu o enredo 'Mangueira descobre a Estrada Real... E deste Eldorado faz seu carnaval'. A escola ficou em terceiro lugar no Grupo Especial Custódio Coimbra/Agência Globo/23/2/2004 Em fevereiro de 2004, Milton participou do show de integrantes da Mangueira para empresários, no Rio de Janeiro. Na foto, ele beija a bandeira verde-e-rosa ao lado da porta-bandeira Giovanna Justo e do mestre-sala Marquinhos Marcos Ramos/Agência Globo/8/2/2004 Em 2006, o mangueirense Milton Nascimento volta ao Sambódromo. E desfilando sob outro enredo mineiro: 'Das águas do São Francisco, nasce um rio da esperança', com carrancas soltando fumaça pelas ventas (foto). Milton e a cantora Paula Lima foram o Rei e a Rainha Quilombola. A verde-e-rosa ficou em quarto lugar Vanderlei Almeida/AFP/28/2/2006 Em 2010, a verde-e-rosa defendeu na avenida o enredo 'Mangueira é música do Brasil'. Milton Nascimento desfilou ao lado de Sandra Sá. Também participaram Alcione, João Donato, Marcos Valle, Emílio Santiago, Fernanda Abreu e Elimar Santos. A escola ficou em sexto lugar Sérgio Moraes/Reuters/15/2/2010 Em 2016, Bituca foi homenageado no carnaval de São Paulo pela escola de samba Tom Maior. O enredo 'Travessias de Milton Nascimento: todo artista tem de ir aonde o povo está' comemorou os 50 anos de carreira do cantor e compositor. A escola ficou em segundo lugar no Grupo Especial Sindicato dos Bancários SP/Facebook Em 2016, Jean Paulo Campos, o Cirilo da novela 'Carrossel' (SBT/Alterosa), desfilou na Tom Maior representando Milton Nascimento quando criança. Na época, o ator tinha 12 anos SBT/divulgação Voltar Próximo



“Isso dá a dimensão de Milton Nascimento para o cenário nacional, a importância dele para a música popular brasileira”, disse o carnavalesco André Rodrigues, responsável pela escolha do enredo ao lado de Antônio Gonzaga. O samba “Cantar será buscar o caminho que vai dar no sol – Uma homenagem a Milton Nascimento”, que a agremiação leva para a avenida, é uma composição coletiva assinada por Samir Trindade, Fabrício Sena, Brian Ramos, Paulo Lopita 77, Deiny Leite, Felipe Sena e JP Figueira.



Última das 12 escolas do Grupo Especial a desfilar este ano, a Portela promete uma verdadeira procissão, que, simbolicamente, sai do Rio de Janeiro rumo a Minas Gerais – onde o homenageado, que é carioca, foi criado e se tornou artista mundialmente reconhecido – para coroar o “Sol” da MPB. O samba-enredo escolhido evoca vários clássicos de Milton, como “Travessia”, “Nos bailes da vida”, “Trem azul” e “Cais”. Outras tantas músicas do artista estarão representadas em cada uma das 27 alas com que a escola entra na avenida.



Procissão de coroação

“Vamos sair em procissão numa grande cantoria, exaltando e lembrando essas grandes canções que tocam o emocional do brasileiro, que falam sobre nossas identidades, nossa cultura, nossa percepção sobre a vida, sobre poesia, sobre música, até chegarmos nesse grande trono no final, em Minas Gerais, para coroar Milton como grande Sol da música popular brasileira”, disse Gonzaga. Cinco carros alegóricos estarão caracterizados como andores, representando os fãs na jornada para a coroação.



A dupla de carnavalescos da Portela já destacou que o foco são as criações do homenageado, não sua biografia. “A gente não está preocupado em contar a história dele, mas em transmitir o que ele causa no coração das pessoas”, disse Gonzaga. “O que importa é a enormidade do artista, a forma como ele atravessa a vida das pessoas. Nós vamos ver como o Milton faz parte do cotidiano, dos momentos importantes de muitos brasileiros e do nosso país em geral”, acrescentou Rodrigues