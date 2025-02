Milton Nascimento é ovacionado durante ensaio técnico da Portela

A Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, ovacionou o astro-rei da Portela, Milton Nascimento, durante o último ensaio técnico da escola de samba. Sentado em um trono, o cantor e compositor esteve na comissão de frente da Majestade de Samba.

Embalados por “Maria Maria”, e com Bituca ao centro, os integrantes da Portela se emocionaram ao fim do cortejo de teste. Desde que aceitou o convite em abril do ano passado, o cantor não esconde a felicidade por receber a homenagem dos portelenses.

Em 12 de fevereiro, Milton participou de um ensaio na quadra da Azul e Branca de Madureira. Recebido com aplausos e lágrimas, ele cantou trechos de "Maria, Maria" e "Nos bailes da vida". O artista estava acompanhado do filho, Augusto Nascimento. ”Essa é a maior homenagem que recebi em toda a minha vida”, escreveu em suas redes sociais.

Pela primeira vez, a agremiação presta tributo a um artista em vida. O enredo “Cantar será buscar o caminho que vai dar no sol – Uma homenagem a Milton Nascimento” foi criado pelos carnavalescos André Rodrigues e Antônio Gonzaga. A dupla buscou inspiração na canção “Nos bailes da vida”, parceria de Milton com o letrista Fernando Brant (1946-2015).

Minas Gerais, onde o carioca Bituca foi criado, também será lembrada na Marquês de Sapucaí, com seus congados, reisados e estandartes. O músico tem carinho especial pela cidade sul-mineira de Três Pontas, onde passou a infância e adolescência.

O samba-enredo da Portela é criação coletiva de Samir Trindade, Fabrício Sena, Brian Ramos, Paulo Lopita 77, Deiny Leite, Felipe Sena, JP Figueira. A letra remete a vários clássicos de Milton, como “Travessia”, “Tarde”, “Trem azul” e “Cais”. Diz assim:







"Manhã

Alvorada das nossas lembranças

Peito aberto, carrego esperança

Do altar de São Sebastião

Estou onde a mãe do ouro me afaga

E fiel abraçado à Águia

Vou partir em procissão

Na fé, que faz do artista entidade

E sagrada as amizades

Ardem vozes, mil tambores

Nas mãos, girassóis na travessia

Minh'alma em cantoria

Vem a tarde, vão-se as dores





Nessa estrada é sonho, é poeira

Passa o trem azul, sigo em paz

Feito Rio, só me leva

Pra Deus filho de Maria

Tantos mares em um cais





E as raízes se juntaram

Na esquina uniram a nação

Venceram as lutas que travavam

Pra ver Zumbi no céu da canção

Noite apaga o arrebol

Num milagre ser farol

E continuar



Quem acredita na vida

Não deixa de amar



Dorme a maldade após o temporal

Na bandeira a liberdade, vem Bituca triunfal

Cheguei com meu povo, mesmo sentimento

Onde Candeia é chama

Brilha Milton Nascimento



Iyá chamou Oxalá preto rei pra sambar

Iyá chamou Oxalá preto rei pra sambar

Anjo negro é o Sol que faz a Portela cantar

Anjo negro é o Sol na minha Portela"