Saiba quem é Mikey Madison, que derrotou Fernanda Torres no Oscar

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.



Ganhadora do Oscar de Melhor Atriz por seu papel em "Anora", a norte-americana Mikey Madison, de 25 anos, é a vencedora mais jovem da categoria nos últimos 12 anos. Mikey surpreendeu muitos ao desbancar Demi Moore e Fernanda Torres na cerimônia realizada no último domingo (2/3).



No entanto, para aqueles que acompanharam de perto a temporada de premiações, sua vitória não foi tão surpreendente assim. Ganhadora do BAFTA e do Spirit Awards, ela também havia sido indicada ao Critics Choice e ao SAG Awards.



Mikaela Madison Rosberg é natural de Los Angeles, na Califórnia. Filha de pais psicólogos, ela tem quatro irmãos, incluindo um gêmeo, a quem agradeceu em seu discurso no Oscar, descrevendo-o como seu melhor amigo.

Antes de iniciar sua carreira na atuação, participava de competições de hipismo, talento herdado da mãe e da avó, e tinha um pônei carinhosamente apelidado de Tinkerbell. Na adolescência, chegou a estudar em casa para poder se dedicar mais ao esporte.



A virada de chave ocorreu aos 14 anos, quando Mikey começou a se interessar por filmes. Introspectiva, decidiu que queria “buscar conexões mais profundas com as pessoas” e “viver novas experiências marcantes”. Foi então que sua mãe a inscreveu em uma aula de teatro.



"Better things"

Mikey Madison atuou em alguns curtas de baixo orçamento até que, em 2016, foi escalada para interpretar Max na série "Better things" (Fox), que teve cinco temporadas. Ela participou do elenco de "Era uma vez em... Hollywood" (2019), de Quentin Tarantino, seu primeiro grande projeto.

A americana Mikey Madison é a mais jovem vencedora do Oscar de Melhor Atriz. Aos 25 anos, protagoniza o filme 'Anora', de Sean S. Baker. Madison interpreta a prostituta de luxo que impulsivamente decide se casar com um jovem oligarca russo, mas a família dele decide anular a união dos dois. O longa disputa seis Oscars. Universal Pictures/divulgação Na corrida pelo Oscar, "Ainda estou aqui" venceu o prêmio de Melhor Filme Internacional. Concorreu também às estatuetas de Melhor Filme e Melhor Atriz, para Fernanda Torres Sony Pictures/divulgação A veterana Demi Moore concorreu ao Oscar de Melhor Atriz por sua atuação no filme 'A substância', sobre estrela descartada de programa de TV que recorre a perigosa droga experimental para se manter jovem. Mubi/divulgação A espanhola Karla Sofía Gascón, de 52 anos, é a primeira artista trans indicada a Melhor Atriz no Oscar. Concorreu pela interpretação de Emilia Pérez no longa homônimo de Jacques Audiard. O filme é indicado em 13 categorias. Gascón faz o papel de um chefão de cartel que passa pela transição de gênero. Paris Filmes/divulgação A britânica Cynthia Erivo, de 38 anos, já foi indicada ao Oscar de Melhor atriz em 2019 por 'Harriet'. Este ano, ela concorreu por 'Wicked', do diretor Jon M. Chu. Faz o papel de Elphaba, jovem de pele verde com poderes fantásticos, incompreendida e tachada de Bruxa Má do Oeste. É a única atriz negra indicada ao Oscar 2025. 'Wicked' disputa 10 estatuetas. Universal Pictures/divulgação Voltar Próximo



Além dela, Tarantino escalou outros nomes que ganharam grande destaque nos últimos anos, como Sydney Sweeney, Austin Butler e Margaret Qualley. No longa, a atriz interpretou Susan, uma das seguidoras do serial killer Charles Manson, um papel de pouco destaque.



Em 2022, ela teve um papel maior em "Pânico 5", onde foi vista pela primeira vez por Sean Baker. Dias depois, o diretor a convidou para um café e propôs que estrelasse seu próximo filme. Mikey aceitou prontamente, mesmo sem um roteiro pronto, pois já era fã de outro trabalho do diretor, o filme "Tangerina", que também aborda o tema da prostituição. Essa foi a primeira vez que ela não precisou fazer audição para um papel.



Vencedor de cinco estatuetas no Oscar, incluindo a de melhor filme, "Anora" conta a história de uma stripper do Brooklyn que tem um casamento relâmpago com Ivan (Mark Eydelshteyn), filho de um oligarca russo.

Conhecido por dedicar sua carreira a contar histórias de grupos marginalizados, Baker viu em Mikey Madison a intérprete perfeita para o projeto devido à sua habilidade em transitar entre emoções, seu senso de humor e seus ótimos gritos (muito presentes no filme).



Para interpretar Anora, ou Ani, como a personagem prefere ser chamada, a atriz teve muita liberdade de criação. Foi ela quem escolheu os fios de glitter no cabelo da personagem e deu palpites no visual, maquiagem e unhas, todos baseados em uma pasta de referências criada por ela no Pinterest, que ajudou a desenvolver a estética da protagonista.



“As unhas dela eram muito importantes. Na cultura dos clubes de strip, é essencial ter unhas longas porque você está vestindo tão pouca roupa. Ter as unhas das mãos e dos pés bem feitas dá algo para conversar com os clientes”, contou à revista "W". Para o papel, ela optou por unhas decoradas com borboletas.



Durante a preparação para o filme, Madison mergulhou completamente na personagem. Passou meses estudando russo e fazendo aulas de pole dance – mesmo que isso só apareça em uma cena do filme. Para retratar Ani de forma autêntica, também visitou casas de strip, mudou-se para Brighton Beach, bairro onde se passa a história, e aprendeu a dançar.



Ela nunca havia gravado cenas de nudez antes de "Anora". Durante uma entrevista com Pamela Anderson para o quadro "Actors on Actors", da “Variety”, ela comentou ter optado por não ter um coordenador de intimidade no set. A declaração foi interpretada como uma minimização da importância desses profissionais, gerando inúmeras reações negativas.



Mais tarde, a atriz esclareceu que, como mulher, acredita ter o direito de decidir o que a deixa mais confortável em um set de filmagem e que, no caso de "Anora", todos os atores se sentiram mais à vontade trabalhando dessa forma. No entanto, ressaltou que não descarta trabalhar com um coordenador de intimidade em projetos futuros.



Ao ganhar o BAFTA, Mikey Madison fez um discurso agradecendo à comunidade de trabalhadoras do sexo, o que se repetiu no Oscar. "Quero, mais uma vez, homenagear a comunidade de trabalhadores sexuais. Sempre vou apoiá-los e serei uma aliada”, declarou.



As postagens sobre a vitória de Mikey Madison na premiação foram restritas no Brasil pelo perfil da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, devido ao receio de um engajamento negativo por parte dos que ficaram frustrados com a derrota de Fernanda Torres na categoria. A atriz norte-americana, no entanto, não tem redes sociais e considera a presença on-line algo não autêntico e desnecessário.