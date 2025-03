Apresentadores de TV mexicana comemoram derrota de 'Emilia Pérez' no Oscar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os apresentadores da cobertura do Oscar na TV Azteca, rede de televisão mexicana, comemoraram o anúncio do prêmio de Melhor Filme Internacional para "Ainda Estou Aqui". A reação chamou atenção nas redes sociais, já que "Emilia Pérez" foi derrotado.

O filme que retrata a crise dos cartéis mexicanos começou a temporada de premiações como um grande nome, mas se envolveu em polêmicas e inverteu a situação. A produção, que é francesa, recebeu críticas à forma caricata de representação do México.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Emilia Pérez" foi premiado nas categorias de Melhor Atriz, com Zoe Saldaña, e Melhor Canção Original, com "El Mal". As reações dos apresentadores às vitórias foi de surpresa.