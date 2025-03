Oscar 2025: veja quantas estatuetas cada filme ganhou

crédito: KEVIN WINTER/Getty Images via AFP

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood entregou as estatuetas da 97ª edição do Oscar nesta madrugada. “Ainda estou aqui” venceu o primeiro prêmio do Brasil, na categoria de Melhor Filme Internacional. Fernanda Torres, que disputava a categoria de Melhor Atriz, perdeu para a jovem Mikey Madison, de “Anora”.

Esse último foi o maior vencedor da noite, levando cinco dos seis prêmios aos quais estava indicado, incluindo Melhor Diretor, Melhor Atriz e o prêmio principal de Melhor Filme. A única categoria que perdeu foi Melhor Ator Coadjuvante, disputada por Yura Borisov. Kieran Culkin venceu por sua interpretação em “A verdadeira dor”.

No discurso de agradecimento da última estatueta, o diretor Sean Baker homenageou o cinema independente. “Eu não sei como isso pode ser realidade. É uma coisa incrível e impossível. Foi uma jornada impossível nos últimos dez meses. Esse filme foi feito com o suor e lágrimas de artistas independentes.”, disse ele.

“O brutalista”, de Brady Corbet, foi o segundo maior vencedor, com três estatuetas: Melhor Fotografia, Melhor Trilha Sonora e Melhor Ator (Adrien Brody). “Duna: Parte 2”, “Wicked” e “Emilia Pérez” ficaram empatados em terceiro lugar com dois prêmios cada.

O longa Jacques Audiard, foi o líder de indicações (com 13), mas levou apenas os prêmios de Melhor Atriz Coadjuvante (Zoe Saldaña) e Melhor Canção Original (“El mal”).

Entre os 10 indicados a Melhor Filme, “Conclave” venceu Melhor Roteiro Adaptado e “A substância” ganhou a estatueta de “Melhor Maquiagem e Penteado”.

Confira a lista de prêmios dos maiores vencedores da noite:

“Anora”

Melhor Filme

Melhor Atriz (Mikey Madison)

Melhor Diretor (Sean Baker)

Melhor Montagem

Melhor Roteiro Original

“O brutalista”

Melhor Ator (Adrien Brody)

Melhor Fotografia

Melhor Trilha Sonora

“Emilia Pérez”

Melhor Atriz Coadjuvante (Zoe Saldaña)

Melhor Canção Original (“El mal”)

“Wicked”

Melhor Figurino

Melhor Direção de Arte





“Duna: Parte 2”

Melhor Som

Melhor Efeitos Visuais