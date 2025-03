Apresentador do Oscar faz piada com "Ainda Estou Aqui" e recebe críticas

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O humorista Conan O'Brien fez uma piada sobre o filme “Ainda Estou Aqui” durante a cerimônia do Oscar 2025. O evento acontece na noite deste domingo (2/3), nos Estados Unidos. Ao citar o filme brasileiro, ele foi muito aplaudido pela plateia, mas não recebeu o mesmo carinho nas redes sociais.

Após apresentar alguns representantes ao Oscar de Melhor Filme, ele citou o representante brasileiro na premiação. “Tem também ‘Ainda Estou Aqui’, que é a história de uma mulher que fica sozinha após o marido desaparecer. Minha esposa viu e disse que adorou a história e queria que acontecesse com ela”, disse o humorista.

O comediante não foi aplaudido após a piada. A câmera focou em Fernanda Torres que sorriu no momento.

A piada controversa rendeu diversas reações nas redes sociais. “A pessoa para fazer uma piada dessa sobre ‘Ainda Estou Aqui’ é porque com certeza não viu o filme”, escreveu um perfil.

“Surreal pensar que essa piada com ‘Ainda Estou Aqui’ foi aprovada… surreal de verdade”, postou outro. “Achei maravilhoso a quantidade de palmas que Ainda Estou Aqui recebeu, mas achei a 'piada' do apresentador bem merda, ninguém explicou pra ele a história do filme?! (se bem que não dá pra esperar muito de estadunidense)”, opinou um terceiro.