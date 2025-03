Oscar 2025: Veja a lista completa dos vencedores

Na noite deste domingo (2/3), a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood realiza a 97ª edição do Oscar.

Serão entregues 23 prêmios para mais de 40 filmes nomeados. O líder de indicações da noite é o longa francês “Emilia Pérez” (com 13), cuja narrativa acompanha um chefe de cartel mexicano que passa pela cirurgia de redesignação sexual e torna-se a personagem-título, interpretada por Karla Sofía Gascón.

O brasileiro “Ainda estou aqui” concorre em três categorias: Melhor Filme Internacional, Melhor Atriz (Fernanda Torres) e Melhor Filme.

Confira a seguir a relação completa dos vencedores:



Ator coadjuvante

Yura Borisov (“Anora”)

Kieran Culkin (“A verdadeira dor”)

Edward Norton (“Um completo desconhecido”)

Guy Pearce (“O brutalista”)

Jeremy Strong (“O aprendiz”)

Figurino

“Gladiador 2”

“Um completo desconhecido”

“Conclave”

“Nosferatu”

“Wicked”

Trilha sonora original

“O brutalista”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

“Wicked”

“Robô selvagem”

Maquiagem e Penteado

"Nosferatu"

“Emilia Pérez”

“A substância”

“Wicked”

"Um homem diferente"

Curta-metragem com atores

“A lien”

“Anuja”

“I’m not a robot”

“The last ranger”

“O homem que não se calou”

Curta-metragem em animação

“Beautiful men”

“Na sombra do cipreste”

“Doces mágicos”

“Wander to wonder”

“Yuck!”

Roteiro adaptado

“Um completo desconhecido”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

“Nickel boys”

“Sing sing”

Roteiro original

“Anora”

“O brutalista”

“Uma verdadeira dor”

“Setembro 5”

“A substância”

Atriz coadjuvante

Ariana Grande (“Wicked”)

Monica Barbaro (“Um completo desconhecido”)

Isabella Rossellini (“Conclave”)

Zoe Saldaña (“Emilia Pérez”)

Felicity Jones (“O brutalista”)

Música original

“El mal” (“Emilia Pérez”)

“The journey” (“Batalhão 6888”)

“Like a bird” (“Sing sing”)

“Mi camino” (“Emilia Pérez”)

“Never too late” (“Elton John: Never too late”)

Documentário em longa-metragem

“Diários da caixa preta”

“Sem chão”

“Guerra de porcelana”

“Trilha sonora para um golpe de Estado”

“Sugarcane”

Documentário em curta-metragem

“Morte por números”

“Estou pronto, guarda”

“Incident”

“Instrumentos de um coração pulsante”

“A única mulher na orquestra”

Filme internacional

“Ainda estou aqui” (Brasil)

“A garota da agulha” (Dinamarca)

“Emilia Pérez” (França)

“A semente do fruto sagrado” (Alemanha)

“Flow” (Letônia)

Animação em longa-metragem

“Flow”

“Divertida mente 2”

“Memórias de um caracol”

“Wallace & Gromit: A vingança das aves”

“Robô selvagem”

Montagem

“Anora”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

“Wicked”

“O brutalista”

Design de produção

“O brutalista”

“Conclave”

“Duna: Parte 2”

“Nosferatu”

“Wicked”

Som

“Um completo desconhecido”

“Duna: Parte 2”

“Emilia Pérez”

“Wicked”

“Robô selvagem”

Efeitos visuais

“Alien: Romulus”

“Better man: A história de Robbie Williams”

“Duna: Parte 2”

“Planeta dos macacos: O reinado”

“Wicked”

Fotografia

“Maria Callas”

“O brutalista"

“Emilia Pérez”

“Nosferatu”

“Duna: Parte 2”

Melhor Ator

Adrien Brody (“O brutalista”)

Timothée Chalamet (“Um completo desconhecido”)

Colman Domingo (“Sing sing”)

Ralph Fiennes (“Conclave”)

Sebastian Stan (“O aprendiz”)

Melhor Diretor

Jacques Audiard (“Emilia Pérez”)

Sean Baker (“Anora”)

Brady Corbet (“O brutalista”)

James Mangold (“Um completo desconhecido”)

Coralie Fargeat (“A substância”)

Melhor Atriz

Cynthia Erivo (“Wicked”)

Karla Sofía Gascón (“Emilia Pérez”)

Mikey Madison (“Anora”)

Demi Moore (“A substância”)

Fernanda Torres (“Ainda estou aqui”)

Melhor Filme

“Ainda estou aqui”

“Anora”

“O brutalista”

“Um completo desconhecido”

“Conclave”

“Duna: Parte 2”

“Emilia Pérez”

“Nickel Boys”

“A substância”

“Wicked”