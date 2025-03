Oscar 2025: Fernanda Torres posa com Walter Salles no red carpet

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A atriz Fernanda Torres e o cineasta Walter Salles posaram juntos para fotos no tapete vermelho do Oscar 2025. A premiação está marcada para as 21 horas deste domingo (2/3).

Em um dos cliques, Fernanda faz um carinho no rosto do diretor. Os dois chegaram poucos minutos depois de Selton Mello, que também é representante de “Ainda estou aqui” na comitiva do Oscar.

Fernanda Torres veste um vestido da coleção Summer-Spring 2025 Haute Couture, da Chanel. Como de costume, ela escolheu um vestido preto para a premiação. No entanto, ousou com um modelo com brilhos, plumas e adornos. O styling é de Antonio Frajado; e beleza de Daniel Hernandez.

Às vésperas da cerimônia do Oscar, neste domingo (2/3), na qual concorre ao Oscar de Melhor Atriz, Fernanda Torres foi anunciada como o novo rosto da Arezzo. Substitui Gisele Bündchen como a estrela da campanha de inverno da marca, que foi criada nos anos 1970 em Belo Horizonte. Arezzo/reprodução Fernanda vestiu Dior na cerimônia do Prêmio Bafta, o 'Oscar britânico', em Londres Ben Stansall/AFP Fernanda vestiu Alexandre Herchcovitch no tapete vermelho do Festival de Veneza, na Itália, onde 'Ainda estou aqui' estreou em setembro de 2024 Alberto Pizzoli/AFP Fernanda vestiu Chanel no Festival de Palm Springs, na Califórnia, do qual participou ao lado de Walter Salles, diretor de 'Ainda estou aqui' Redes sociais/reprodução Fernanda vestiu Olivier Theyskens quando ganhou o prêmio de Melhor Atriz no Globo de Ouro, em Los Angeles Amy Sussman/Getty/AFP Fernanda vestiu Bottega Veneta no Festival de Cinema de Londres Redes sociais/reprodução Fernanda vestiu Phoebe Philo na sessão especial de 'Ainda estou aqui' em Londres Redes sociais/reprodução Fernanda vestiu McQueen para evento da Academia de Artes e Ciências Cinematógráficas Instagram Fernanda Torres/reprodução Fernanda com o tradicional look Chanel para evento pré-Bafta, em Londres Instagram/Fernanda Torres Fernanda vestiu The Row para o jantar dos indicados ao Oscar 2025, em Los Angeles Valerie Macon/AFP Fernanda Torres veste Chanel na cerimônia do Oscar, em Los Angeles, mantendo a elegância que exibiu desde a estreia mundial de 'Ainda estou aqui', há seis meses, no Festival de Veneza Robyn Beck/AFP Voltar Próximo

Já Walter Salles comentou, em entrevistas passadas, que usa sempre o mesmo terno nas premiações e que apenas varia a gravata. Hoje, ele escolheu uma preta.